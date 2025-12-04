Pamiętacie, jak politycy PiS bawili się na urodzinach u ojca Rydzyka? Nagranie z urodziny Radia Maryja to hit!

Poznaj historię powstania Radia Maryja, które na początku lat 90. założył o. Tadeusz Rydzyk.

Fenomen Radia Maryja w Polsce

Radio Maryja to jedna z najsłynniejszych rozgłośni w Polsce. Sławę zawdzięcza założycielowi, czyli ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, który na samym początku lat 90. postanowił stworzyć katolickie radio, które będzie docierało do każdego zakątka Polski. Jak postanowił, tak zrobił. Wszystko zaczęło się od niewielkich zasięgów i małej redakcji. Najpierw rozgłośnia nadawała tylko w okolicach Torunia. Dopiero z biegiem lat radio zaczęło się rozrastać i zdobywać słuchaczy, którzy zwani są przez o. Tadeusza Rydzyka "rodziną Radia Maryja".

Ojciec Rydzyk nieraz wspominał o początkach radia, opowiadał, jak powstawało:

Po wielu bojach, zgodach księży biskupów, dali nam 37 częstotliwości, ale wysokich. Ludzie nie mieli aparatów przystosowanych do ich odbioru, bo w całym bloku wschodnim były tylko niskie częstotliwości. Co robić? Pan Bóg stworzył świat na swoją chwałę i częstotliwości też. Wykorzystamy to. Zorganizowaliśmy cztery ekipy młodych ludzi. Powiedziałem: Jedźcie i zakładajcie choćby po jednym dipolu [radiowej antenie odbiorczej – red.] nawet na gałęziach drzew, bo ludzie muszą usłyszeć, że jest Radio Maryja. I tak zrobili - opowiadał niegdyś w "Naszym Dzienniku".

Urodziny Radia Maryja i politycy

Radio Maryja ma w Polsce, ale i na świecie, wielu słuchaczy. Jest też medium, w którym poruszane są tematy polityczne, co nieraz budziło kontrowersje. Kilka lat temu głośno było o urodzinach Radia Maryja, na których gościli politycy z pierwszego szeregu PiS. Hitem okazało się nagranie ze wspomnianych urodzin, na którym widać, jak politycy trzymają się za ręce i w rytmie religijnej piosenki kołyszą. Zresztą w kolejnych latach politycy Prawa i Sprawiedliwości, a nawet szerzej Zjednoczonej Prawicy, także bywali w Toruniu na uroczystościach rocznicowych.

Plan uroczystości związanych z rocznicą powstania Radia Maryja

W tym roku, w sobotę 6 grudnia, przypada 34. rocznica powstania radia. Będzie wielkie świętowanie, które rozpocznie się od godziny 12.00 w hali widowiskowo-sportowej, Toruńskiej Arenie, przy ulicy Bema. Będzie wspólna modlitwa, a po niej koncert zespołu Akademia Ciupaga. O godzinie 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia, zaś po nie uroczysta Msza święta, której będzie przewodniczył ks. kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.