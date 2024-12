Szychy polityczne przyjechały do Rydzyka. Mamy zdjęcia ze środka Areny Toruń

Uroczyste obchody 33. urodzin Radia Maryja odbywają się w sobotę, 7 grudnia w Arenie Toruń. To święto przede wszystkim dla słuchaczy toruńskiej rozgłośni założonej przez ojca Tadeusza Rydzyka. To oni szczelnie wypełnili olbrzymią halę widowiskowo-sportową. Na urodzinach Radia Maryja licznie było reprezentowane duchowieństwo, ale nie zabrakło również polityków. Nie jest tajemnicą, że blisko z toruńską rozgłośnią są przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości. W sobotę przemówienie wygłosił między innymi były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który podziękował za wsparcie podczas walki z chorobą. W pierwszym rzędzie przed ołtarzem znalazło się również miejsce dla Mariusza Błaszczaka, Jacka Sasina, czy Beaty Kempy.

- To jest niezwykłe doświadczenie, kiedy człowiek chory i to na chorobę, w której nie jest się faworytem, jeśli chodzi o zwycięstwo finalne, słyszy to wsparcie i odczuwa je, a przede wszystkim czuje, że nad wszystkim jest moc Pana Boga. On przez słowa Ewangelii uczy nas, iż dla tych, którzy modlą się z wiarą, a czynią to zgodnie z planami Bożymi, w ramach woli Bożej, może o też być i rezultat w postaci cudu. Może nie cudem, ale w każdym razie blisko cudu było moje wyzdrowienie z choroby bardzo ciężkiej, śmiertelnej związanej z nowotworem z przerzutami. Dlatego jestem tak bardzo Wam wszystkim wdzięczny za ten dar, który z modlitwy wypływał, za Bożą opiekę i za wspaniałych lekarzy, których dzięki łasce Pana Boga spotkałem. Pragnę zauważyć, jak wielkim wsparciem jest Radio Maryja. Przez te lata dla ludzi chorych, samotnych, którzy nie mogą pójść do Kościoła, którzy dzięki Radiu Maryja znajdują wspólnotę modlitwy - mówił Zbigniew Ziobro.

Na jubileuszu zabrakło prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Drugi z polityków przebywa w Paryżu na uroczystościach związanych z ponownym otwarciem katedry Notre Dame. Obaj napisali jednak listy skierowane do rodziny Radia Maryja. List od prezesa Kaczyńskiego odczytał były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

- Bóg zapłać za Państwa wysiłki i starania. Za ofiarną służbę Panu Bogu i Polsce. Za to, że dajcie każdego dnia świadectwo wierności niebieskiej i ziemskiej Ojczyźnie. Niech to szlachetne dzieło Czcigodnego Ojca Dyrektora rozrasta się i rozkwita, umacniając w naszym narodzie miłość do Pana Boga i Rzeczpospolitej - brzmi fragment listu Jarosława Kaczyńskiego.

