Radio Maryja świętuje swoje 33. urodziny. Z tej okazji, jak co roku, do Torunia zjechała rzesza wiernych słuchaczy rozgłośni kojarzonej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. To właśnie na przemówienie charyzmatycznego duchownego czekano szczególnie mocno. Ojciec Rydzyk nie zawiódł słuchaczy i skierował do nich słowo, w którym między innymi pochwalił się najnowszymi inwestycjami. Wśród nich wymienił nowoczesne prosektorium. Od niedawna toruńska Akademia Kultury Społecznej i Medialnej kształci bowiem przyszłych lekarzy.

Inwestycje wymagają dużych nakładów finansowych, o czym ojciec Rydzyk nie zapomniał napomknąć, wzywając słuchaczy do dalszego wsparcia. Przy okazji redemptorysta zaprzeczył, by poprzedni rząd traktował go w uprzywilejowany sposób, choć przy okazji dodał, że... sam nie wie, skąd się wzięły pieniądze na powstanie prosektorium.

- Nam rząd nie daje. PiS nam nie dawał żadnych miliardów, a poza tym bym nie wziął tych pieniędzy. Mamy uczelnię i potrzebujemy różnych laboratoriów. Prosektorium mamy już zrobione, jest bardzo nowoczesne, nie wiem skąd te pieniądze się znalazły. Laboratoria biochemiczne kosztują miliony. Oprócz tego jest jeszcze droższa rzecz, a mianowicie centrum symulacji medycznej. To jest bardzo drogie i nie mamy pieniędzy. Powiedzcie Polakom, że szukamy pomocy - stwierdził ojciec Tadeusz Rydzyk.

Radio Maryja zostało założone 8 grudnia 1991 roku przez ojca Tadeusza Rydzyka. Data nie była przypadkowa, ponieważ 8 grudnia w Kościele jest obchodzona uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Decyzję o stworzeniu Radia Maryja ojciec Rydzyk podjął już 10 lutego 1990 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Właścicielem rozgłośni jest warszawska prowincja zakonu redemptorystów. Siedziba radia znajduje się w północnej części Torunia, w dzielnicy Chełmińskie Przedmieście, przy ul. Żwirki i Wigury 80.

Z ojcem Rydzyka związane się również inne inicjatywy, takie jak: Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej.

