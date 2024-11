Spis treści

Sylwester 2024/25. Oferty imprez zalewają internet

Sylwester zbliża się wielkimi krokami, więc coraz więcej osób rozgląda się za ofertami zabaw. Imprezy organizowane są w różnych miejscach, m.in. w hotelach, na salach wiejskich czy w restauracjach. Co ciekawe, kolejny rok z rzędu zabawę sylwestrową organizuje także toruńska szkoła wyższa, powołana przez Fundację Lux Veritatis, za którą odpowiada najsłynniejszy polski redemptorysta Tadeusz Rydzyk!

Sylwester u Tadeusza Rydzyka? Oczywiście! Zabawa rozpocznie się 29 grudnia

Kolejny rok z rzędu Tadeusz Rydzyk oraz Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza chętnych do sylwestrowej zabawy, która rozpocznie się 29 grudnia i potrwa do 1 stycznia 2025 roku. Organizatorzy zapewniają, iż ich "sylwester z wartościami" będzie niesamowitym przeżyciem dla ciała i ducha.

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie starego roku i przywitanie nowego. Jeżeli chcesz ten czas przeżyć w dobrej i wartościowej atmosferze to mamy dla ciebie doskonałą propozycję. Od 29 grudnia do 1 stycznia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Sylwester z wartościami – Życie to COŚ WIĘCEJ!, a podczas niego warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz czas na modlitwę i refleksję – oczywiście nie zabraknie dobrej zabawy sylwestrowej! Czas dla ciała i dla ducha! Nie zwlekaj, zgłoś się - czytamy w opisie wydarzenia, aktualnosci.aksim.edu.pl.

Ile kosztuje sylwester u Rydzyka? Jest drożej niż rok temu!

W tym roku koszt uczestnictwa w imprezie u o. Rydzyka wynosi 230 złotych za osobę, więc w porównaniu z innymi ofertami jest to stosunkowo niska cena. Warto jednak zaznaczyć, iż 230 zł jest to jedynie koszt wyżywienia, bowiem za zakwaterowanie płaci Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Skąd na to pieniądze? Okazuje się, że organizatorzy mają je z 1,5-procentowego odpisu podatkowego, przekazywanego na fundację Nasza Przyszłość. Co ważne, tegoroczna impreza jest nieco droższa niż rok temu, bowiem wówczas uczestnicy płacili 150 zł.