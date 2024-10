Tadeusz Rydzyk jest ich bohaterem. Kochają go bez opamiętania. "Oddałabym życie"

Tadeusz Rydzyk to postać, która w Polsce znana jest niemalże przez każdego. Słynny założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam od lat wzbudza skrajne emocje. Według sporej części społeczeństwa to iście kontrowersyjna osoba, która ma wiele za uszami. Są jednak i tacy, którzy uważają go za duchowego przywódcę i lidera, za którego mogliby oddać życie.

Fenomen o. Rydzyka nie zna granic. Redemptorysta jest czczony przez swoich zwolenników

Fenomen Tadeusza Rydzyka bez wątpienia wykracza poza ramy tradycyjnego duchowieństwa. Dla wielu Polaków to jedyny odpowiedni lider, który reprezentuje najważniejsze wartości. Na przestrzeni lat stał się wręcz jednostką kultu, którą wierni wspierają na różnorakie sposoby. Dlaczego jednak niektórzy tak chętnie i pewnie zawsze stają w jego obronie oraz wspierają go np. finansowo? Na tę zagwozdkę odpowiedziały kobiety należące do Kół Przyjaciół Radia Maryja, czyli prawdziwe fanki redemptorysty.

Ojciec Tadeusz ma taki kojący głos, działa jak melisa. I można powiedzieć, że on jest i do tańca i do różańca, bo pożartować też umie. Działa na starszych i na młodszych, na kobiety i na mężczyzn. Jest taki nasz, taki polski - mówiła pani Iwona, rencistka z Koszalina, kobieta.onet.pl.

Ja za ojca Rydzyka oddałabym życie. Każde spotkanie z Ojcem Tadeuszem jest dla mnie jak terapia. To jest człowiek, który ma w sobie niesamowitą mądrość i klasę. On powinien zostać prezydentem, a nie Andrzej Duda - twierdzi pani Alicja, 78-latka z Krosna, kobieta.onet.pl.

Jak widać więc, wierni wypowiadają się na temat o. Rydzyka w samych superlatywach. Dajcie znać na naszych social mediach, co myślicie na ten temat.

