Nowa era w Ciechocinku! Kuracjusze mogą już korzystać z "kosmicznej technologii"

Z czego słynie Ciechocinek? Kuracjusze uwielbiają to miasto!

Ciechocinek od lat cieszy się opinią jednego z najbardziej cenionych uzdrowisk na terenie Polski. Położony w malowniczej części województwa kujawsko-pomorskiego co roku przyciąga do siebie tysiące kuracjuszy, którzy poszukują na miejscu relaksu i spokoju. Działające w mieście sanatoria natomiast łączą tradycję z nowoczesnością, a idealnym tego przykładem jest zakład przyrodoleczniczy w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym, który w ostatnim czasie przeszedł metamorfozę, by podnieść komfort pobytu pacjentów.

Nowe miejsca na mapie Ciechocinka. Takiego sanatorium jeszcze nie było

Zakład Przyrodoleczniczy w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku zyskał nowe oblicze dzięki gruntownej modernizacji. Inwestycja o wartości 3 milionów złotych zaowocowała wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań, w tym zaawansowanych technologii, które mają na celu zwiększenie komfortu pacjentów i poprawę skuteczności leczenia.

Dziś po blisko ćwierć wieku możemy powiedzieć, że markę tę utrzymaliśmy, systematycznie inwestując w rozwój całego szpitala. Rozwój to ambicje i możliwości. Możliwości inwestowania milionów złotych w kompleksowy remont pokoi hotelowych, blisko 12-hektarowego otoczenia szpitala czy wreszcie w nowoczesny sprzęt - mówił Ireneusz Lelwic, dyrektor 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl.

Obecnie sanatorium oferuje bogaty wachlarz blisko stu różnorodnych zabiegów, w tym sesje w komorze hiperbarycznej i kriokomorze, okłady borowinowe, kąpiele oraz masaże. Prawdziwą innowacją jest jednak wdrożenie "kosmicznej technologii", czyli systemu Spacecurl, który znajduje zastosowanie w terapii schorzeń ortopedycznych i neurologicznych. Urządzenie to, sterując ruchem pacjenta, wspomaga poprawę równowagi, koordynacji oraz postawy ciała.

