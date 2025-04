Nowy Ciechocinek na mapie Polski! Ta atrakcja podbiła serca mieszkańców

Życie to skarb! Pani Leokadia świętowała właśnie 104. urodziny! Jej słowa poruszają każdego

Drugi Ciechocinek na mapie Polski? Kultowe uzdrowisko ma konkurencję!

Ciechocinek od lat jest ikoną polskich uzdrowisk - tężnie solankowe i spokojny rytm życia są uwielbiane przez kuracjuszy, którzy chętnie wybywają tam na turnusy. Przez lata miasto było niekwestionowanym królem wśród pacjentów sanatoryjnych, lecz okazuje się jednak, że kultowa legenda zyskała w ostatnim czasie konkurencję! Pojawił się bowiem gracz, który, choć nie ma statusu uzdrowiska, sanatoriów i dancingów, to już zyskał sławę wśród wielu turystów, którzy nadali mu miano "małego Ciechocinka". Mowa oczywiście o Bydgoszczy, która w ostatnim czasie postawiła na zdrowie i relaks, uruchamiając 6 mini tężni solankowych!

Co fajnego można robić w Bydgoszczy? Teraz hitem są tężnie

Mieszkańcy Bydgoszczy, choć nie mają daleko do Ciechocinka, to mogą teraz poczuć klimat popularnego uzdrowiska w swoim mieście! Dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu na jednym z osiedli, a dokładnie na skwerze A. Bukolta na Szwederowie powstała mini tężnia, która błyskawicznie podbiła serca bydgoszczan. To kolejna tego typu inwestycja w mieście, bowiem mini tężnie można spotkać jeszcze w następujących lokalizacjach:

Wyżyny (ul. Modrakowa)

Niepodległości (ul. Hallera)

ul. Wielorybiej na Osowej Górze

Różopolu w Myślęcinku

ul. Targowisko w Starym Fordonie.

Najnowsza tężnia cieszy się ogromną popularnością - wykonana z drewna konstrukcja wypełniona tarniną, ma imponujące wymiary, bowiem blisko 4 metry wysokości i 12 metrów długości. Jak widać, Bydgoszcz dzięki mini tężniom, zyskuje klimat uzdrowiskowy, a mieszkańcy nie muszą wyjeżdżać, by zadbać o swoje zdrowie.

