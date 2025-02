Autor:

Ciechocinek przed laty. W PRL-u nie brakowało kuracjuszy

Ciechocinek to niepowtarzalna lokalizacja na mapie Polski, którą kojarzy niemalże każdy. Dziś w szczególności wiosną i latem roi się tam od odwiedzających i - co ciekawe - w PRL-u również tak było. Kultowe uzdrowisko już przed laty cieszyło się popularnością, bowiem było to miejsce, w którym ucieczka od PRL-owskiej rzeczywistości faktycznie była możliwa. Przyjeżdżający na miejsce kuracjusze doceniali przede wszystkim słynne tężnie solankowe, park zdrojowy i ośrodki sanatoryjne, w których nie brakowało zabiegów leczniczych świetnie wpływających na zdrowie.

PRL-owska rzeczywistość w Ciechocinku

Tak jak wspominaliśmy, choć Ciechocinek faktycznie był miejscowością, w której można było uciec od problemów dnia codziennego i PRL-owska rzeczywistość nieco omijała odwiedzających, to niestety nie w stu procentach. Okazuje się bowiem, że problemy związane z życiem w PRL-u co jakiś czas zaglądały do uzdrowiska. W okolicznych sklepach także brakowało wielu produktów, więc kuracjusze brali zapasy z domów rodzinnych, a stołówki w sanatoriach przygotowywały posiłki z tego, co było akurat na stanie. Nie brakowało także społecznych kontrastów - normą było, iż pokój o lepszym standardzie otrzymywały ważne osobistości, a przeciętni obywatele musieli cieszyć się tym, co im przydzielono.

Jak wyglądał Ciechocinek w PRL-u? Mamy zdjęcia!

Dzięki uprzejmości portalu torun.eska.pl poniżej załączamy galerię zdjęć, w której znajdziecie fotografie Ciechocinka z okresu PRL-u. Zachęcamy do sprawdzenia!

