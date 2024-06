PRL w Polsce

Życie codzienne w PRL-u. Tak wyglądała rzeczywistość naszych rodziców

Czas PRL-u był pełen wyzwań i kontrastów. Codzienność naszych rodziców oraz dziadków różniła się od tej, którą znamy dziś. Były to niekończące się kolejki, żywność na kartki i szare bloki. Mimo ponurej rzeczywistości ludzie potrafili cieszyć się z najmniejszych rzeczy, co można dostrzec na archiwalnych zdjęciach. Sprawdź naszą galerię, by dowiedzieć się więcej!