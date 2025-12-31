Sylwester 2026 w Warszawie: Imprezy, atrakcje i wydarzenia na ostatnią chwilę

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-31 7:41

Dziś sylwester. Miejskiej imprezy w ty mroku nie będzie i z pewnością wielu zastanawia się, gdzie można wybrać się na ostatnią chwilę. Tej nocy w stolicy nie zabraknie miejsc do zabawy. Bary, kluby, restauracje oraz instytucje kultury przygotowały specjalny program.

Sylwester 2026 w Warszawie: Imprezy, atrakcje i wydarzenia na ostatnią chwilę

Brak miejskiego sylwestra powoli staje się nową tradycją i znakiem rozpoznawczym prezydentury Rafała Trzaskowskiego. Mimo to jak co roku o północy tysiące warszawiaków wyjdą na ulice, by wspólnie wznieść toast za nowy 2026 rok.

Ci, którym nie wystarczy taka forma spędzenia najbardziej szalonej nocy w roku z pewnością znajdą coś dla siebie. I nie mamy na myśli telewizyjnej transmisji. Oto najciekawsze wydarzenia w stolicy.

Atrakcje zaczną się już od rana. Ci, którym nie po drodze jest z całonocnym szaleństwem oraz miłośnicy tańca ze słuchawkami na uszach z pewnością dobrze poczują się dziś w parku Bródnowskim. Na tamtejszym lodowisku od godz. 10.30 rusza silent disco.

Od godz. 16 na plaży Poniatówka oraz w pobliskiej klubokawiarni MOSiR Poranki i Wieczory rusza Przełom roku w Dzielnicy Wisła. To bezpłatne wydarzenie organizowane przez stołeczny Zarząd Zieleni. W programie m.in. koncert mis tybetańskich, ogniska, rejsy widokowe, minigolf, gra terenowa czy sauna mobilna. Na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy.

Polecany artykuł:

Sylwester w Warszawie sprzed lat. Tak stolica witała dawniej Nowy Rok
Sylwester w Warszawie sprzed lat. Tak stolica witała dawniej Nowy Rok
64 zdjęcia
NAJGORSZY SYLWESTER POLAKÓW | WYWIADEX Radio ESKA

Nie zabraknie też wrażeń muzycznych. W Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy przy ul. Gandhi 9 o godz. 17 rozpocznie się koncert sylwestrowy Moniki Urlik „Aleją gwiazd w Nowy Rok” a po nim zabawa sylwestrowa. Wstęp jest biletowany, a ostatnie wejściówki dostępne są na stronie www.biletyna.pl.

Miłośnicy sztuki teatralnej i filmowej też znajdą coś dla siebie. W Teatrze Kamienica o godz. 17 i 20 odbędzie się spektakl „Żona potrzebna od zaraz”, a w Kinotece rusza Filmowy Sylwester. W repertuarze znajdą się filmy Sorrentino czy Felliniego, nie zabraknie też przestrzeni do tańca oraz przekąsek. Ci, którym nie wystarczy taka forma rozrywki mogą wyszaleć się w którymś ze stołecznych klubów nocnych. Wszystkie organizują całonocne imprezy, jednak o bilety wstępu na ostatnią chwilę może być już trudno. MK

Polecany artykuł:

Zadźgali Darka w sylwestra. Jego zwłoki zawinięte w dywan zakopali w lesie
Quiz. Sylwester w PRL-u. Epicka impreza czy totalna klapa? Jaki będzie twój wynik?
Pytanie 1 z 10
W PRL-u imprezy sylwestrowe organizowano w:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
SYLWESTER