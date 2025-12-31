Księża drżą ze strachu. Nowy podatek wejdzie w życie już 1 stycznia. Podano kwoty

Wyższe podatki dla księży od 2026 roku. Rząd szykuje zmiany w ryczałcie

Pod koniec listopada w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie wprowadzające nowe stawki podatku ryczałtowego dla księży, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Zmiany te dotkną zarówno proboszczów, jak i wikariuszy, a ich wysokość, podobnie jak dotychczas, będzie uzależniona od liczby wiernych w danej parafii. Resort finansów zdecydował o podniesieniu stawek, jednak bez gruntownej reformy systemu finansowania Kościoła, w tym Funduszu Kościelnego, którego likwidacja była zapowiadana, ale nie nastąpi w 2026 roku. Jak podaje serwis Prawo.pl, decyzja o podniesieniu stawek ryczałtowych wynika z konieczności dostosowania systemu do aktualnych warunków gospodarczych.

System ryczałtowy dla proboszczów dzieli parafie na 16 przedziałów, w zależności od liczby mieszkańców. Obecnie minimalna kwota ryczałtu dla proboszczów wynosi 631 zł kwartalnie w parafiach do 1 tysiąca mieszkańców. Najwyższą stawkę, 2273 zł na kwartał, płacą proboszczowie z parafii liczących co najmniej 20 tysięcy osób.

Znany ksiądz otworzył lokal w Warszawie. Impreza do późnej nocy. Byliśmy na miejscu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podatek dla księży w górę! Zobacz, ile więcej zapłacą duchowni od 2026 roku

Od 2026 roku stawki te wzrosną. Minimalna stawka dla proboszcza w najmniejszych parafiach wyniesie 656 zł kwartalnie. W największych parafiach, liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, podatek wzrośnie do 2363 zł kwartalnie. Rocznie oznacza to kwoty od 2624 zł do 9452 zł.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, podwyższenie stawek ryczałtowych ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu państwa, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty i przejrzystości systemu podatkowego dla duchowieństwa.

Dla wikariuszy system stawek jest nieco inny. Obecnie w parafiach do 5 tysięcy wiernych ryczałt wynosi 186 zł kwartalnie. W parafiach powyżej 50 tysięcy mieszkańców kwota ta wzrasta do 731 zł kwartalnie. Po wejściu w życie nowych przepisów, wikariusze zapłacą od 193 zł do 760 zł kwartalnie. Rocznie daje to kwoty od 772 zł do 3040 zł. Szczegóły znajdziesz w poniższej galerii.