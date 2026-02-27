Województwo mazowieckie rekordzistą w liczbie wsi. Wynik deklasuje resztę kraju

Myśląc o polskich krajobrazach, często przywołujemy obrazy sielskich pól i tradycyjnej zabudowy, a jeden region wybija się tu na pierwszy plan. Mowa o województwie mazowieckim, które nie tylko zajmuje największy obszar i posiada najwięcej ludności, ale dominuje także w statystykach dotyczących osadnictwa. To właśnie ten region ma najwięcej wsi spośród wszystkich województw, zdecydowanie wyprzedzając pod tym względem pozostałe części kraju.

Liczba wsi w województwie mazowieckim na tle Polski

Analiza najnowszych danych statystycznych nie pozostawia wątpliwości co do skali tego zjawiska. W granicach administracyjnych Mazowsza zlokalizowanych jest aż 8 530 miejscowości o charakterze wiejskim, co stanowi najwyższy wynik w skali ogólnopolskiej. Dysproporcja staje się wyraźna, gdy spojrzymy na dół rankingu: dla porównania w województwie opolskim jest ich zaledwie 1169, co pokazuje ogromną różnicę w strukturze osadniczej obu regionów.

Powody dużej liczby miejscowości na Mazowszu

Kluczowym czynnikiem wpływającym na te statystyki jest ogromna przestrzeń, jaką dysponuje ten region. Województwo mazowieckie rozciąga się na powierzchni ponad 35 500 kilometrów kwadratowych i jest domem dla około 5,5 miliona osób. Pełniąc funkcję administracyjnego serca Polski, charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością krajobrazową oraz zróżnicowaną gęstością zaludnienia.

Obecny stan rzeczy ma również swoje korzenie w historii, gdyż Mazowsze przez stulecia było areną intensywnej działalności osadniczej, skutkującej powstawaniem licznych, niewielkich ośrodków rolniczych. Co ciekawe, sąsiedztwo potężnej metropolii, jaką jest Warszawa, paradoksalnie sprzyja temu procesowi. Bliskość stolicy stymuluje rozwój istniejących osad i powstawanie nowych, które mimo ekspansji miasta skutecznie zachowują swój wiejski charakter.

Józefosław jako największa wieś w Polsce

Mało kto o tym wie, ale także właśnie tutaj, zaledwie kilkanaście kilometrów od warszawskiego śródmieścia, znajduje się Józefosław. Miejscowość ta jest uznawana za największą wieś w Polsce pod kątem liczby mieszkańców. Mimo braku praw miejskich, liczy ona już ponad 14 800 osób, co czyni ją ewenementem na skalę krajową.