Rolnicy zablokują drogę! Sprawdź objazdy i przygotuj się na korki

Rolnicy zapowiedzieli ogólnopolski protest 30 grudnia. W Wiskitkach zablokują drogę krajową nr 50.

Utrudnienia potrwają od 10:30 do 15:00, blokując zjazd z ronda w kierunku Mszczonowa.

Protestują przeciwko umowie handlowej UE z Mercosurem.

Protest rolników 30 grudnia 2025 r.

Rolnicy zablokują zjazd z ronda w Wiskitkach w kierunku Mszczonowa. Jeden pas ruchu zostanie całkowicie zablokowany, a na drugim mogą wystąpić utrudnienia. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń policjantów, którzy będą kierować ruchem i wskazywać objazdy.

Rolnicy mówią „nie” planowanej umowie handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur - Brazylią, Argentyną, Paragwajem, Urugwajem i Boliwią. Ich zdaniem wpuszczenie na unijny rynek taniej żywności z Ameryki Południowej, wytwarzanej przy znacznie niższych normach środowiskowych, sanitarnych oraz w zakresie dobrostanu zwierząt, może poważnie zagrozić m.in. konkurencyjności polskich producentów rolnych.

Protest rolników w Medyce

Protest rolników - objazdy

Kierowcy jadący od Grójca drogą DK50 w kierunku węzła Wiskitki, powinni skorzystać z dróg S7, S8 lub W719. Natomiast ci, którzy jadą od Wyszogrodu w kierunku Sochaczewa, powinni kierować się drogą W705 w stronę Skierniewic, następnie DK70 i dalej W719 w kierunku Żyrardowa. Alternatywnie, w Sochaczewie można wybrać DK92, a następnie W579 w kierunku Grodziska Mazowieckiego.

Ruch pojazdów osobowych poruszających się drogą DK50 od Sochaczewa w kierunku Żyrardowa będzie możliwy przez miejscowości: Janówek, Oryszew-Osada, Stary Drzewicz, Nowy Drzewicz, aż do Wiskitek (ul. Błońska).

Apel do kierowców

Policja apeluje do kierowców o uwzględnienie utrudnień i wcześniejsze zaplanowanie podróży. Przed wyjazdem warto sprawdzić możliwe drogi alternatywne i śledzić komunikaty. Warto też rozważyć przełożenie „Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem i wskazujących objazdy” – mówi sierż. szt. Monika Michalczyk z KPP w Żyrardowie.