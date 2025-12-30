Rolnicy zablokują drogę! Sprawdź objazdy i przygotuj się na korki

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-12-30 8:35

We wtorek, 30 grudnia, kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Wiskitki. Rolnicy zaplanowali protest, który sparaliżuje ruch w godzinach 10:30-15:00. Policja apeluje o ostrożność i proponuje objazdy.

Ogólnopolski protest rolników 30 grudnia. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia

i

Autor: mat pras / Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Rolnicy zapowiedzieli ogólnopolski protest 30 grudnia. W Wiskitkach zablokują drogę krajową nr 50.
  • Utrudnienia potrwają od 10:30 do 15:00, blokując zjazd z ronda w kierunku Mszczonowa.
  • Protestują przeciwko umowie handlowej UE z Mercosurem.

Protest rolników 30 grudnia 2025 r.

Rolnicy zablokują zjazd z ronda w Wiskitkach w kierunku Mszczonowa. Jeden pas ruchu zostanie całkowicie zablokowany, a na drugim mogą wystąpić utrudnienia. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń policjantów, którzy będą kierować ruchem i wskazywać objazdy.

Rolnicy mówią „nie” planowanej umowie handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur - Brazylią, Argentyną, Paragwajem, Urugwajem i Boliwią. Ich zdaniem wpuszczenie na unijny rynek taniej żywności z Ameryki Południowej, wytwarzanej przy znacznie niższych normach środowiskowych, sanitarnych oraz w zakresie dobrostanu zwierząt, może poważnie zagrozić m.in. konkurencyjności polskich producentów rolnych.

Protest rolników w Medyce

Polecany artykuł:

Rolnik odkrył śmiercionośny sekret! Ponad 50 pocisków z II wojny światowej w po…

Protest rolników - objazdy

Kierowcy jadący od Grójca drogą DK50 w kierunku węzła Wiskitki, powinni skorzystać z dróg S7, S8 lub W719. Natomiast ci, którzy jadą od Wyszogrodu w kierunku Sochaczewa, powinni kierować się drogą W705 w stronę Skierniewic, następnie DK70 i dalej W719 w kierunku Żyrardowa. Alternatywnie, w Sochaczewie można wybrać DK92, a następnie W579 w kierunku Grodziska Mazowieckiego.

Ruch pojazdów osobowych poruszających się drogą DK50 od Sochaczewa w kierunku Żyrardowa będzie możliwy przez miejscowości: Janówek, Oryszew-Osada, Stary Drzewicz, Nowy Drzewicz, aż do Wiskitek (ul. Błońska).

Apel do kierowców

Policja apeluje do kierowców o uwzględnienie utrudnień i wcześniejsze zaplanowanie podróży. Przed wyjazdem warto sprawdzić możliwe drogi alternatywne i śledzić komunikaty. Warto też rozważyć przełożenie  „Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem i wskazujących objazdy” – mówi sierż. szt. Monika Michalczyk z KPP w Żyrardowie. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROTEST
PROTEST ROLNIKÓW