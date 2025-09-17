Rolnik odkrył śmiercionośny sekret! Ponad 50 pocisków z II wojny światowej w polu

Śmiercionośne żniwa w Szelkowie. Rolnik odkrył ponad 50 pocisków z II wojny światowej

Odkrycie miało miejsce w ostatnich dniach na terenie gminy Szelków. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim, podczas prac polowych rolnik natknął się na niepokojące przedmioty. Wezwani na miejsce policyjni pirotechnicy potwierdzili, że są to niewybuchy z okresu II wojny światowej. Teren został natychmiast zabezpieczony przez policjantów z Makowa Mazowieckiego, którzy czekali na przybycie specjalistycznego patrolu saperskiego.

„Makowscy policjanci zwracają uwagę, aby samodzielnie nie próbować przenosić tego typu znalezisk, nie dotykać i jak najszybciej powiadomić policję, a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu” – podaje kom. Monika Winnik z makowskiej policji.

Po dokładnym sprawdzeniu terenu okazało się, że w ziemi ukryty był prawdziwy arsenał. Saperzy wydobyli ponad 50 sztuk pocisków z czasów II wojny światowej. Cały niebezpieczny ładunek został bezpiecznie zabrany i wywieziony przez saperów w celu neutralizacji.

Co zrobić, gdy znajdziesz niewybuch?

To nie pierwszy tego typu przypadek w Polsce. Mimo upływu lat, wciąż odnajdywane są niebezpieczne pamiątki po wojnie. Niewybuchy i pociski stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia, dlatego tak ważne jest zachowanie ostrożności w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów.

Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i zachowuje swoje właściwości wybuchowe niezależnie od daty produkcji. W związku z tym, każde tego typu znalezisko należy traktować jako potencjalne zagrożenie.

W przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch, należy:

Nigdy nie dotykać, nie przenosić ani nie próbować rozbrajać znaleziska,

Oznaczyć miejsce znalezienia (np. taśmą, gałęziami),

Natychmiast powiadomić policję dzwoniąc na numer alarmowy 112,

Poczekać na przyjazd służb w bezpiecznej odległości od znaleziska.