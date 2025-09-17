Groźny wypadek koło Ciechanowa. Rowerzysta zderzył się z motocyklem

Wypadek miał miejsce w poniedziałek, 15 września, około godziny 1250 na drodze wojewódzkiej nr 617 w miejscowości Łaguny. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że 57-letni rowerzysta, mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, jadąc od strony Ciechanowa w kierunku Przasnysza, zderzył się z motocyklem Kawasaki, który nadjeżdżał z naprzeciwka. Motocyklem kierował 43-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego.

„Rowerzysta z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala” – informuje asp. Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Od mężczyzny pobrano krew do badań w celu ustalenia, czy był trzeźwy w momencie zdarzenia. Motocyklista był trzeźwy i nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Szort Dramatyczny wypadek na torach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tego samego dnia po godzinie 22 na ulicy Wirażowej w Warszawie, pomiędzy ulicami Poleczki a Kinetyczną zderzyły się motocykl marki Ducati i samochód osobowy marki Seat. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Jak informuje Miejski Reporter, motocyklista został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego z podejrzeniem urazów wewnętrznych. Jego stan jest poważny i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący czerwonym Seatem, wyjeżdżając z parkingu i skręcając w lewo w kierunku centrum, włączając się do ruchu, wymusił pierwszeństwo na motocykliście jadącym od strony ulicy Poleczki w kierunku ulicy Kinetycznej. Kierujący jednośladem próbował zjechać na lewą stronę, jednak doszło do czołowego zderzenia z pojazdem. Więcej TUTAJ.