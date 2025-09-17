Potężne utrudnienia na moście Poniatowskiego. Tramwaje stanęły

Powodem była awaria prądu. – Z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej na moście Poniatowskiego oraz Trasie W-Z występują utrudnienia w kursowaniu linii tramwajowych 4, 7, 9, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Możliwe skierowania na trasy objazdowe – taki komunikat pojawił się o godzinie 7.52 na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Pięć minut po godzini 8 TRamwaje Warszawskie zaczęły przywracać normalny ruch na torach. – 08:05 – Ruch wznowiony, trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu – informuje wtp.waw.pl.

W czwartek rano (11 września) policja zamknęła most Poniatowskiego, a pojazdy komunikacji miejskiej zostały skierowane na objazdy. Ruch zaczęto przywracać około godziny 7 rano.

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) natychmiast zareagował na sytuację, informując o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. „W związku z zamknięciem przez policję MOSTU PONIATOWSKIEGO tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507 i 521 zostały skierowane na trasę objazdową” – czytamy w komunikacie ZTM. Pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładach.

Co było przyczyną tak poważnych utrudnień? Jak się okazało, przyczyną zamknięcia mostu Poniatowskiego była dramatyczna sytuacja. „Mamy jedną osobę za barierką. Zabezpieczamy działania policji, która zamknęła most w obu kierunkach” – przekazał starszy kapitan Michał Łubianka z Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z tvn24. Więcej znajdziesz TUTAJ.