Policja zamknęła most Poniatowskiego. Co się stało?

Poranne utrudnienia w Warszawie. Zamknięto most Poniatowskiego

Czwartkowy poranek, na blisko pół godziny, zamknięty został most Poniatowskiego w obu kierunkach. Na miejscu interweniowały służby – policja i straż pożarna.

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) natychmiast zareagował na sytuację, informując o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. „W związku z zamknięciem przez policję MOSTU PONIATOWSKIEGO tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507 i 521 zostały skierowane na trasę objazdową” – czytamy w komunikacie ZTM. Pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładach.

Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji służb, utrudnienia nie trwały długo. „06:50 - KONIEC UTRUDNIEŃ. TRWA PRZYWRACANIE ROZKŁADOWEJ ORGANIZACJI RUCHU” – poinformował ZTM.

Co było przyczyną tak poważnych utrudnień? Jak się okazało, przyczyną zamknięcia mostu Poniatowskiego była dramatyczna sytuacja. „Mamy jedną osobę za barierką. Zabezpieczamy działania policji, która zamknęła most w obu kierunkach” – przekazał starszy kapitan Michał Łubianka z Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z tvn24.

Pomoc psychologiczna

116 123 – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Całodobowo, anonimowo, bezpłatnie. Można zadzwonić, napisać przez czat lub formularz na platforma 116sos.pl.

800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, całodobowa pomoc przez telefon, mail, czat.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”).

Placówki stacjonarne / specjalistyczna pomoc medyczna

Najbliższy oddział psychiatryczny w szpitalu lub Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia psychicznego.

Centra Zdrowia Psychicznego – w wielu miastach działają centra, które oferują pomoc psychologiczną, psychiatryczną, psychoterapeutyczną bez konieczności skierowania.

Ośrodki Interwencji Kryzysowej (OIK) – miejsca, gdzie można uzyskać szybką pomoc psychologiczną, prawną, socjalną.

Co robić, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie

W sytuacji nagłej – dzwoń na 112 (numer alarmowy).

Jeśli stan psychiczny bardzo się pogarsza – udać się do izby przyjęć w szpitalu, który ma oddział psychiatryczny.

Psycholog szkolny / psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

W razie potrzeby – specjalistyczne poradnie dziecięce, psychiatra dzieci i młodzieży.

