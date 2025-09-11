Policja zamknęła most Poniatowskiego. Co się stało?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-11 7:54

W czwartek rano (11 września) policja zamknęła most Poniatowskiego, a pojazdy komunikacji miejskiej zostały skierowane na objazdy. Ruch zaczęto przywracać około godziny 7 rano. Co się stało?

Prace remontowe na moście Poniatowskiego

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
Super Express Google News

Poranne utrudnienia w Warszawie. Zamknięto most Poniatowskiego

Czwartkowy poranek, na blisko pół godziny, zamknięty został most Poniatowskiego w obu kierunkach. Na miejscu interweniowały służby – policja i straż pożarna. 

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) natychmiast zareagował na sytuację, informując o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. „W związku z zamknięciem przez policję MOSTU PONIATOWSKIEGO tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507 i 521 zostały skierowane na trasę objazdową” – czytamy w komunikacie ZTM. Pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w rozkładach.

Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji służb, utrudnienia nie trwały długo. „06:50 - KONIEC UTRUDNIEŃ. TRWA PRZYWRACANIE ROZKŁADOWEJ ORGANIZACJI RUCHU” – poinformował ZTM.

Co było przyczyną tak poważnych utrudnień? Jak się okazało, przyczyną zamknięcia mostu Poniatowskiego była dramatyczna sytuacja. „Mamy jedną osobę za barierką. Zabezpieczamy działania policji, która zamknęła most w obu kierunkach” – przekazał starszy kapitan Michał Łubianka z Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z tvn24.

Pomoc psychologiczna

  • 116 123 – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Całodobowo, anonimowo, bezpłatnie. Można zadzwonić, napisać przez czat lub formularz na platforma 116sos.pl. 
  • 800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, całodobowa pomoc przez telefon, mail, czat. 
  • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”). 
  • Placówki stacjonarne / specjalistyczna pomoc medyczna
  • Najbliższy oddział psychiatryczny w szpitalu lub Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia psychicznego. 
  • Centra Zdrowia Psychicznego – w wielu miastach działają centra, które oferują pomoc psychologiczną, psychiatryczną, psychoterapeutyczną bez konieczności skierowania. 
  • Ośrodki Interwencji Kryzysowej (OIK) – miejsca, gdzie można uzyskać szybką pomoc psychologiczną, prawną, socjalną. 
  • Co robić, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie
  • W sytuacji nagłej – dzwoń na 112 (numer alarmowy).
  • Jeśli stan psychiczny bardzo się pogarsza – udać się do izby przyjęć w szpitalu, który ma oddział psychiatryczny. 
  • Psycholog szkolny / psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
  • Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. 
  • W razie potrzeby – specjalistyczne poradnie dziecięce, psychiatra dzieci i młodzieży. 
Fotoradary zostają na moście Poniatowskiego! Przełomowa decyzja

Polecany artykuł:

Fatum nad mostem Poniatowskiego. Remont trwa dwa lata, a końca nie widać. Radna…
Fatum nad mostem Poniatowskiego. Remont trwa dwa lata, a końca nie widać
20 zdjęć
Sonda
Czy osoby w kryzysie psychicznym mogą liczyć w Polsce na wystarczającą pomoc?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UTRUDNIENIA
WARSZAWA
MOST PONIATOWSKIEGO