Porównaliśmy mieszkania Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Oto, co skrywają wnętrza w Warszawie i Gdańsku

Znajduje się 13 kilometrów od centrum Warszawy. To drugi najwyższy obiekt w stolicy Polski!

Warszawa. Fatum nad mostem Poniatowskiego. Remont trwa dwa lata, a końca nie widać

Most Poniatowskiego czkał na ten remont od lat. Urzędnicy odkładali go w czasie, ale konstrukcja była już w tak złym stanie, że prace koniecznie trzeba było zacząć. Most dosłownie sypał się ludziom na głowę.

Prace od początku szły jak po grudzie. W 2022 r. pisaliśmy o przetargu, z którego nic nie wyszło, bo wszystkie oferty okazały się za drogie. Wykonawcę udało się wyłonić w kolejnym, zakończonym w listopadzie tego samego roku. Wykonawca zobowiązał się wykonać prace za blisko 78 mln zł i miał na to dwa lata.

Prace nadal się wleką i wkurzyły nawet radną z KO, Joannę Staniszkis, która złożyła w tej sprawie interpelację. – Remont ma potrwać do końca 2025 r. Z obserwacji mojej i mieszkańców wynika, że remont jest prowadzony chaotycznie: co chwila zabierane są nowe miejsca postojowe skarży się radna. Dodaje, że na odcinku Solec-Wioślarska od miesięcy nic się nie dzieje. – Kto z ramienia Miasta nadzoruje ten remont? Czemu żadne miejsca parkingowe nie są oddawane do użytku, nawet czasowo, gdy żadne roboty w ich rejonie są prowadzone? Czemu na placu budowy nic się nie dzieje? Jaki jest harmonogram robót? – grzmiała Staniszkis w piśmie złożonym na początku kwietnia.

Rozpoczął się remont wiaduktu Poniatowskiego. Potrwa dwa lata. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Głos w sprawie zabrał wiceprezydent Warszawy, Tomasz Mencina. Urzędnik tłumaczy, że prace prowadzone są pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. – Zakres prac remontowych jest bardzo złożony […] dlatego prace prowadzone są etapowo, ale równolegle na niemal całej długości most, który ma prawie 700 m. Niestety, ze względu na stan techniczny obiektu, konieczne jest bieżące opracowywanie nowych rozwiązań projektowych, które następnie muszą zostac zatwierdzone przez Konserwatora Zabytków oraz Instytut Budowy Dróg i Mostów – wyjaśnia Mencina.

Urzędnik wylicza, że w trakcie jest m.in. malowanie stalowych przęseł, czyszczenie betonowych elementów i ich szpachlowanie. Budowlańcy zakończyli już wymianę dylatacji na jezdni północnej.

Wykonawca zaczął też prace przy przejściu podziemnym „Forum”. W planach jest remont murów i zabezpieczenie przed korozją zabytkowej balustrady na wiadukcie.

Do zrobienia zostało jeszcze dużo. Jak wylicza Mencina, to m.in. wymiana dylatacji południowej jezdni, prace przy odwodnieniu obiektu i dróg oraz wymian schodów i nawierzchni w podziemnym przejściu.