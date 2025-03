Wielki remont Mostu Siekierkowskiego. Nowe ciągi pieszo-rowerowe

Most Siekierkowski, oddany do użytku 23 lata temu, doczeka się gruntownego remontu ciągów pieszo-rowerowych. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), przetarg na wykonanie prac został już ogłoszony. Dotychczasowa nawierzchnia, pełna dziur i łat, zostanie rozebrana wraz z krawężnikami i gzymsami. W ich miejsce pojawi się nowa, równa i komfortowa nawierzchnia, która ucieszy zarówno pieszych, jak i rowerzystów.

Koniec z dziurami i udręką. Rowerzyści i piesi odetchną z ulgą

Stan ścieżki pieszo-rowerowej na Moście Siekierkowskim od dawna pozostawiał wiele do życzenia. "Dziura na dziurze i dziurą pogania" – tak opisywali ją użytkownicy, apelując o remont. "Od lat się sypie", "to skandal", "tu można wybić zęby" – to tylko niektóre z komentarzy, jakie można było usłyszeć od rowerzystów i pieszych. ZDM przyznawał, że stan nawierzchni jest zły, ale zasłaniał się brakiem pieniędzy. Teraz, po latach apeli, w końcu doczekaliśmy się konkretnych działań.

Kiedy remont Mostu Siekierkowskiego? "12 miesięcy"

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację inwestycji. Oprócz remontu nawierzchni, w zakres prac wchodzi również przygotowanie odpowiednich projektów. Na oferty ZDM czeka do 9 kwietnia. Remont obejmie 800-metrowy odcinek od Wału Zawadowskiego do Wału Miedzeszyńskiego, co oznacza odnowienie tras o łącznej długości ok. 1,6 km. Wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, remont przejdzie również pas rozdzielający jezdnie.

Jak informował wcześniej rzecznik ZDM, Jakub Dybalski, nawierzchnia jest "w złym stanie, natomiast nie do naprawy, bo bieżące naprawy nie dają długotrwałego efektu". Dlatego też zdecydowano się na gruntowny remont, który ma rozwiązać problem na lata.