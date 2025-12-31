Polak powita 2026 rok jako milioner! To tutaj padła wysoka wygrana w Eurojackpot

Wyniki Eurojackpot 30.12.2025

Liczby wylosowane w Eurojackpot 30 grudnia 2025 roku to: 10, 18, 20, 23, 27 oraz 1, 6. Nikomu z graczy nie udało się wytypować wszystkich siedmiu liczb. Wygrane drugiego stopnia warte ponad 535 tysięcy euro odnotowano trzykrotnie w Niemczech oraz w Czechach. Natomiast wygrane trzeciego stopnia padły w Niemczech, Danii, Norwegii, Grecji, Szwecji, Finlandii i w Polsce.

Wysoka wygrana w Polsce. Nowy milioner!

W Polsce padła wygrana warta aż 1 195 642,50 zł. Szczęśliwy zakład zawarto metodą chybił trafił w punkcie LOTTO przy Rynku Zygmunta Starego w Karczewie (woj. mazowieckie). Aby w nowy rok wejść już jako milioner, wystarczyło poprawnie wytypować wszystkie pięć liczb z pierwszego zestawu.

Szczęśliwa kolektura w Karczewie! Tu już padają grube miliony. Co jeszcze wygrano?

Warto dodać, że w tej samej kolekturze padły też inne wysokie wygrane, m.in. Ekstra Pensja z sierpnia 2019 roku, czyli 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat.

Do zgarnięcia coraz więcej

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 2 stycznie. Kumulacja wciąż rośnie, więc do wygrania będzie aż 300 milionów złotych.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

