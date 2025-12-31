Polak powita 2026 rok jako milioner! To tutaj padła wysoka wygrana w Eurojackpot

Spis treści
Wyniki Eurojackpot 30.12.2025
Liczby wylosowane w Eurojackpot 30 grudnia 2025 roku to: 10, 18, 20, 23, 27 oraz 1, 6. Nikomu z graczy nie udało się wytypować wszystkich siedmiu liczb. Wygrane drugiego stopnia warte ponad 535 tysięcy euro odnotowano trzykrotnie w Niemczech oraz w Czechach. Natomiast wygrane trzeciego stopnia padły w Niemczech, Danii, Norwegii, Grecji, Szwecji, Finlandii i w Polsce.
Wysoka wygrana w Polsce. Nowy milioner!
W Polsce padła wygrana warta aż 1 195 642,50 zł. Szczęśliwy zakład zawarto metodą chybił trafił w punkcie LOTTO przy Rynku Zygmunta Starego w Karczewie (woj. mazowieckie). Aby w nowy rok wejść już jako milioner, wystarczyło poprawnie wytypować wszystkie pięć liczb z pierwszego zestawu.
Szczęśliwa kolektura w Karczewie! Tu już padają grube miliony. Co jeszcze wygrano?
Warto dodać, że w tej samej kolekturze padły też inne wysokie wygrane, m.in. Ekstra Pensja z sierpnia 2019 roku, czyli 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat.
Do zgarnięcia coraz więcej
Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 2 stycznie. Kumulacja wciąż rośnie, więc do wygrania będzie aż 300 milionów złotych.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.
Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.