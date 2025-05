Miasto mówi wprost. Te roboty będą oznaczały większe utrudnienia. Kolejny remont torów w Warszawie

W ramach planowanych robót zdemontowana zostanie cała nawierzchnia torowa i oczyszczone podłoże. Następnie robotnicy położą nowe tory i rozjazdy oraz nawierzchnię asfaltową. Po zakończeniu prac przejazd przez skrzyżowanie ma być wygodniejszy. Czy tak będzie?

Tramwaje Warszawskie, chcąc zachować ruch na plac Bankowym, podzieliły prace na cztery etapy. W pierwszej kolejności wymienione zostaną rozjazdy po wschodniej stronie skrzyżowania. Te prace wykonane zostaną od 26 maja do 1 czerwca. Dla kierowców jadących od tunelu Trasy W-Z zostanie zamknięty jeden z pasów do skrętu w lewo z al. „Solidarności” na plac Bankowy.

W kolejnym etapie (od 2 do 8 czerwca) wymienione zostaną rozjazdy po stronie zachodniej skrzyżowania. Natomiast w trzecim (od 9 do 15 czerwca) roboty obejmą środkową część skrzyżowania. W związku z tym, w obu etapach, wstrzymany będzie ruch tramwajów od pl. Bankowego do Kina Femina. Tramwaje będą kursować w relacji Marszałkowska – al. „Solidarności” w kierunku Starego Miasta i Dw. Wileńskiego. Od strony Żoliborza tramwaje będą dojeżdżać tylko do przystanku Metro Ratusz Arsenał, gdzie zabudowany zostanie rozjazd nakładkowy. Autobusy w obu etapach będą omijać wspólny przystanek tramwajowo-autobusowy Metro Ratusz Arsenał w al. „Solidarności”.

– Te roboty będą oznaczały większe utrudnienia dla kierowców. Dla jadących z ul. Andersa i od tunelu, na wysokości kościoła, zostanie wyznaczona tymczasowa zawrotka w kierunku placu Bankowego. Z kolei na placu nie będzie skrętu w lewo w aleję „Solidarności”. Objazd zostanie poprowadzony ulicą Grzybowską i aleją Jana Pawła II – czytamy w komunikacie.

W ostatnim etapie prowadzona będzie wymiana rozjazdów po południowej stronie skrzyżowania. Wstrzymany zostanie ruch tramwajów między przystankami Metro Ratusz Arsenał i Centrum. Kierowcy nie skręcą z Marszałkowskiej w kierunku Starego Miasta (i odwrotnie).

Miasto informuje, że „ten obciążony węzeł rozjazdowy przechodził ostatnią naprawdę główną w 2009 roku”. Jednak robotnicy na węźle przy pl. Bankowym pojawiają się średnio co 2-3 lata. Ostatni weekendowy remont torów w rejonie skrzyżowania był przeprowadzany pomiędzy 29 kwietnia, a 1 maja 2023 roku. Dwa lata wcześniej, ponownie, tym razem od 19 do 27 lipca 2021 roku. Czy tym razem będzie inaczej? Czas pokaże.

Plac Bankowy bez samochodów! Plany urzędników są jednoznaczne Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.