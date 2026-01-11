Tragiczna śmierć strażaczki po porodzie. Osierociła dwóch synów. Ruszyła zbiórka

2026-01-11 14:51

Druhna Paula zmarła nagle po porodzie, osierocając dwóch synów. Przyjaciele i koledzy z jednostki wspominają ją jako wulkan energii, oddaną służbie i zawsze gotową do pomocy. W obliczu tej tragedii ruszyła zbiórka, która ma zapewnić przyszłość osieroconym dzieciom.

Lubelskie - pogrzeb

Autor: Pixabay.com

Strażacy w żałobie po stracie druhny Pauli

Druhowie z OSP Złotokłos w mediach społecznościowych przekazali wiadomość o śmierci druhny Pauli. Kobieta zmarła 5 stycznia w wyniku komplikacji po porodzie. − Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że 5.01.2026 w wyniku komplikacji po porodowych, odeszła z tego świata nasza koleżanka druhna Paula − napisali strażacy w mediach społecznościowych.

W pożegnalnym wpisie opisują Paulę jako osobę niezwykle oddaną służbie, zawsze gotową do niesienia pomocy innym. − To jest właśnie ten typ człowieka, który potrafił w środku nocy w samej piżamie przybiec na alarm bo komuś działa się krzywda. Opiekun naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dzięki której bariery znikały, a w ich miejsce tworzyły się przyjaźnie − wspominają druhowie.

Paula była nie tylko strażakiem, ale przede wszystkim przyjaciółką, która dzieliła z nimi radości i smutki. − Dla nas to była przyjaciółka, która przeżywała razem z nami radosne chwile, ale też martwiła się, gdy działo się u nas coś niedobrego. To byłą ta osoba, która zawsze w zanadrzu miała przygotowany jakiś żarcik dla rozluźnienia atmosfery. Zostawiła pustkę, której nigdy nie uda się wypełnić − dodają strażacy z OSP Złotokłos.

Zbiórka na rzecz osieroconych dzieci

Śmierć druhny Pauli to ogromny cios dla jej rodziny, przyjaciół i całej społeczności strażackiej. Kobieta osierociła dwóch synów, którzy będą dorastać bez matczynej miłości i opieki. W odpowiedzi na tę tragedię zorganizowano zbiórkę pieniędzy, która ma zapewnić dzieciom przyszłość i pomóc im w tym trudnym czasie.

Są tragedie, które rozrywają serce. Paula odeszła tak, jak żyła − dając z siebie wszystko − czytamy w opisie zbiórki. − Z ogromnym bólem żegnamy Paulę, która zmarła nagle po cesarskim cięciu, tuż po przyjściu na świat jej drugiego dziecka − dalej.

Organizatorzy zbiórki apelują o wsparcie finansowe i udostępnianie informacji o zbiórce, aby dotarła do jak największej liczby osób.

Paula ratowała innych, teraz my zadbajmy o jej dzieci − podkreślają. Każda, nawet najmniejsza wpłata, to realna pomoc dla osieroconych dzieci i wsparcie dla ich przyszłości.

Okoliczności śmierci druhny Pauli wyjaśnia prokuratura. 

Śmiertelny wypadek w Sieprawiu
