Paula była „była wulkanem energii”, zmarła po porodzie. „Zostawiła pustkę, której nigdy nie uda się wypełnić”

Nie żyje druhna Paula. OSP Złotokłos żegna zmarłą koleżankę

W piątek, 9 stycznia, druhowie z OSP Złotokłos przekazali niezwykle smutne wieści. „Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że 5.01.2026 w wyniku komplikacji po porodowych, odeszła z tego świata nasza koleżanka druhna Paula” - napisali w mediach społecznościowych.

W długim i niezwykle emocjonalnym wpisie druhowie wspominają i żegnają zmarłą koleżankę. Opowiadają, że była „wulkanem energii, dobrym duchem jednostki ale przede wszystkim oddanym sprawie strażakiem”.

„To jest właśnie ten typ człowieka, który potrafił w środku nocy w samej piżamie przybiec na alarm bo komuś działa się krzywda. Opiekun naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dzięki której bariery znikały, a w ich miejsce tworzyły się przyjaźnie” - piszą o zmarłej Pauli. „Dla nas to była przyjaciółka, która przeżywała razem z nami radosne chwile, ale tez martwiła się, gdy działo się u nas coś niedobrego. To byłą ta osoba, która zawsze w zanadrzu miała przygotowany jakiś żarcik dla rozluźnienia atmosfery. Zostawiła pustkę, której nigdy nie uda się wypełnić” - dodają.

Jak wspominają strażacy-ochotnicy, kobieta zostawiła na tym świecie męża i dwóch synów. Data pogrzebu druhny Pauli nie jest jeszcze znana.

Grójec. Kobieta zmarła po porodzie

