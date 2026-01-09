Planowany poród zamienił się w koszmar. Nie żyje 30-letnia kobieta

W Grójcu doszło do tragedii – 30-letnia kobieta zmarła po porodzie.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci pacjentki, która miała urodzić przez cesarskie cięcie.

Co doprowadziło do śmierci młodej matki i jakie są pierwsze ustalenia śledczych?

Grójec. 30-latka zmarła po porodzie

Pierwsze informacje o tragedii pojawiły się w TVN24. W poniedziałek, 5 stycznia, 30-letnia kobieta zjawiła się w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu w związku z planowanym porodem. Miał to być piękny dzień. Powitanie nowego życia, które kobieta przez ostatnich kilka miesięcy nosiła pod sercem. Niestety, zamiast radosnego świętowania, była rozpacza. 30-latka zmarła.

Informacje o dramacie, który rozegrał się w grójeckiej placówce, są szczątkowe. Wiadomo, że dziecko przyszło na świat w dobrym stanie i nie wymagało dodatkowych działań ratujących życie. Jeśli zaś chodzi o 30-latkę, sprawą jej śmierci zajęła się prokuratura.

30-latka nie żyje. Jest śledztwo prokuratury

- W tej sprawie, w oparciu o zawiadomienie męża zmarłej, prokurator wszczął dzisiaj śledztwo - przekazał w czwartek, 8 stycznia, w rozmowie z TVN Warszawa prokurator Krzysztof Sobechowicz z Prokuratury Rejonowej w Grójcu. Jak zaznaczył, sprawa jest na wstępnym etapie i ze względu na dobro śledztwa, zwłaszcza osób pokrzywdzonych, ale też personelu medycznego, nie może udzielić w tej sprawie więcej szczegółowych informacji. Prokurator podkreślił, że na razie nie można jednoznacznie określić, co wydarzyło się w szpitalu. Zapewnił jednak, że kwestia śmierci 30-letniej pacjentki będzie wyjaśniana.

Według nieoficjalnych informacji, do których z kolei dotarło o2.pl, 30-letnia kobieta miała mieć przeprowadzone cesarskie cięcie. Zmarła miała także osierocić 7-letniego syna.

Wysłaliśmy zapytanie do Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu w związku z tragedią, do której doszło 5 stycznia na terenie placówki. Do momentu opublikowania tekstu, nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

