17-latek bez kasku uderzył w znak hulajnogą. Na ratunek leciał śmigłowiec LPR

Do bardzo groźnego wypadku doszło we wtorkowy wieczór na ul. Limanowskiego w Żyrardowie. 17-letni chłopak, jadący na hulajnodze elektrycznej, z dużą siłą uderzył w znak drogowy. Nastolatek nie miał na głowie kasku i doznał poważnych obrażeń. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a poszkodowanego do szpitala w Warszawie zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Hulajnogą w słup

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek, 24 lutego, około godziny 18:40 w Żyrardowie. To właśnie wtedy służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o poważnym wypadku z udziałem młodego mężczyzny poruszającego się na hulajnodze elektrycznej. 

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że 17-latek jechał po chodniku po ul. Limanowskiego i z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Chłopak z dużą siłą uderzył w znak drogowy, który był ustawiony tuż przy przystanku autobusowym. Kluczowym i tragicznym w skutkach okazał się fakt, że nastolatek nie miał na głowie kasku ochronnego. W wyniku zderzenia doznał poważnych obrażeń głowy. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli wyjaśnianie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.

Lądował śmigłowiec

Jako pierwszy na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, który od razu przystąpił do udzielania pomocy poszkodowanemu. Stan 17-latka był na tyle ciężki, że podjęto decyzję o wezwaniu wsparcia z powietrza. Na pobliskim boisku przygotowano prowizoryczne lądowisko, na którym wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Załoga LPR przejęła ciężko rannego nastolatka i przetransportowała go do specjalistycznego szpitala w Warszawie.

