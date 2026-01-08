Dwie kobiety łowiły ryby nad Kanałem Żerańskim, nagle znalazły się w wodzie. 47-latka nie żyje

Tragedia w Stanisławowie Pierwszym: dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego, młodsza zmarła w szpitalu.

Policja poszukuje świadków, którzy widzieli kobiety łowiące ryby lub moment ich wpadnięcia do wody.

Każda informacja, nawet z pozoru nieistotna, może pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

Jeśli masz jakiekolwiek informacje, skontaktuj się z policją – Twoja pomoc jest kluczowa!

Stanisławów Pierwszy. Kobiety wpadły do wody, jedna nie żyje

Wracamy do tragedii, do której doszło w sobotni wieczór 15 listopada 2025 roku. Około godz. 18 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie. Przy wiadukcie ulicy Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym (pow. legionowski) świadek zauważył na wodzie Kanału Żerańskiego unoszące się ciało! Jeszcze przed przyjazdem służb, świadkowie zdarzenia ruszyli na pomoc i wyciągnęli dwie kobiety z wody, a następnie rozpoczęli reanimację. Poszkodowanymi były dwie Polki w wieku 71 i 47 lat. Obie znajdowały się w stanie krytycznym. Niestety, mimo błyskawicznej reakcji, młodsza kobieta zmarła w szpitalu.

Policja szuka świadków tragedii nad Kanałem Żerańskim

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nieporęcie prowadzą czynności w sprawie tragicznego zdarzenia nad Kanałem Żerańskim. Aby dokładnie ustalić przebieg i okoliczności wypadku nad wodą, policjanci poszukują naocznych świadków oraz osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące mieć znaczenie dla toczącego się postępowania.

Jak podają w oficjalnym komunikacie, w szczególności poszukiwane są osoby, które:

widziały dwie kobiety łowiące ryby w miejscu zdarzenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie;

były świadkami momentu wpadnięcia kobiet do wody;

przebywały w tym czasie w pobliżu i zauważyły osoby o opisanym profilu lub nietypowe zachowanie osób nad wodą.

Mundurowi podkreślają, że każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla wyjaśnienia przyczyn tragedii w Stanisławowie Pierwszym.

„Wszystkie osoby, które mogą pomóc w sprawie, prosimy o osobisty kontakt z prowadzącym postępowanie pod nr kontaktowym 47-724- 88-39 lub kontakt telefoniczny z Oficerem Dyżurnym KP Nieporęt 47-724- 88-31 bądź numerem alarmowym 112” - apeluje podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

