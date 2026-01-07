Burza polityczna po aresztowaniu policjanta. KGP odpowiada, prokuratura grzmi. "To niegodne"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-01-07 19:58

Pijany dowódca kompanii OPP Komendy Stołecznej Policji miał dopuścić się zgwałcenia młodej funkcjonariuszki na terenie jednostki w Piasecznie. Podejrzany policjant został już zawieszony w obowiązkach służbowych, aresztowany i usłyszał zarzuty. Sprawa wywołała falę oburzenia w całym kraju. Posłowie PiS domagają się dymisji szefa MSWiA i zapowiadają kontrole. Jednocześnie KGP wydała oświadczenie, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaapelowała o uszanowanie prywatności pokrzywdzonej policjantki.

Policjant zakłada kajdanki zatrzymanemu mężczyźnie

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policjant zakłada kajdanki zatrzymanemu mężczyźnie
Super Express Google News
  • W Piasecznie, na terenie jednostki policji podległej KSP, doszło do wstrząsającego zdarzenia z udziałem jednego z dowódców kompanii OPP.
  • Policjant usłyszał zarzuty zgwałcenia młodej funkcjonariuszki i zmuszenia jej do innej czynności seksualnej. Został zawieszony i aresztowany.
  • Posłowie PiS zapowiadają kontrolę i domagają się dymisji ministra.
  • Jednocześnie rzecznik prokuratury apeluje do mediów o uszanowanie prywatności pokrzywdzonej.

Aresztowanie dowódcy policji i zarzuty. Co wiadomo o gwałcie w Piasecznie?

Do zdarzenia doszło 3 stycznia na terenie Oddziału Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji. Pijany dowódca jednej z kompanii miał zgwałcić młodą policjantkę. Postawiono mu zarzut zgwałcenia i zmuszenia do poddania się innej czynności seksualnej. Decyzją sądu, podejrzany trafił na trzy miesiące do aresztu.

Wewnętrzne kontrole w policji

Komenda Stołeczna Policji (KSP) po otrzymaniu informacji o sytuacji poleciła kontrolę, mającą na celu ustalenie szczegółów zdarzenia. Funkcjonariusz, wobec którego sformułowano zarzuty, został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych, a w jego sprawie toczy się postępowanie dyscyplinarne. KSP podkreśliła, że jedną z pierwszych decyzji było zapewnienie wszelkiego możliwego wsparcia, w tym opieki psychologicznej policjantce, która ma status osoby pokrzywdzonej. Zlecono również sprawdzenie prawidłowości nadzoru służbowego sprawowanego w oddziale prewencji, a wyniki tych czynności mogą mieć wpływ na dalsze konsekwencje służbowe. Komendant Główny Policji także zlecił kontrolę w jednostce, aby zbadać sprawowanie nadzoru i realizację zadań związanych z adaptacją zawodową policjantów.
Były policjant na ławie oskarżonych. Wstrząsające ustalenia biegłych. Szczegóły mrożą krew w żyłach

Polecany artykuł:

„Walili w drzwi, ona krzyczała”. Dramat stażystki w policji. Funkcjonariusz mia…

Prokuratura: "To niegodne"

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba, potwierdził postawienie zarzutów i skierowanie wniosku o tymczasowy areszt. Zaznaczył, że upublicznianie szczegółów przebiegu zdarzenia nie leży w interesie toku postępowania, gdyż konieczne jest przesłuchanie wielu świadków, w tym tych, którzy interweniowali. Podkreśla, że "celem jest uniknięcie sytuacji, w której przekaz medialny zaciera ślady pamięciowe". Wszystkie osoby obecne na terenie jednostki, które mogły mieć związek ze sprawą, zostały przebadane pod kątem trzeźwości.

„W związku z informacją o bezpośrednich próbach kontaktu i docieraniu dziennikarzy do pokrzywdzonej Policjantki z Piaseczna Prokuratura Okręgowa w Warszawie wzywa do uszanowania roli procesowej pokrzywdzonej. Takie działania są niegodne i zmierzające do powtórnej wiktymizacji” – przekazał prokurator Skiba.

Szczegóły, które jako pierwsza podała TV Republika, a które cytują inne media, wskazują na to, że dowódca wraz z innym policjantem mieli spożywać alkohol. Następnie, dowódca miał wyprosić kompana od kieliszka, zamknąć się w pomieszczeniu z policjantką i dopuścić się gwałtu.

Burza polityczna po skandalu w policji. Posłowie PiS domagają się dymisji szefa MSWiA

Skandal w Piasecznie wywołał natychmiastową reakcję na scenie politycznej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i Łukasz Kmita, zapowiedzieli przeprowadzenie kontroli poselskiej w Komendzie Głównej Policji. Chcą dowiedzieć się, kiedy komendant główny otrzymał informacje o zdarzeniu, jaki był przepływ informacji oraz czy poszkodowana policjantka otrzymała odpowiednie wsparcie psychologiczne.

Łukasz Kmita stwierdził, że wokół całej sprawy panuje „dziwna zmowa milczenia” i zapowiedział, że posłowie PiS będą dopytywać ministra Marcina Kierwińskiego o szczegóły zdarzenia w ramach pytań bieżących w Sejmie. Posłanka Wojciechowska van Heukelom poszła dalej, mówiąc: „To jest dowód na kompletny upadek państwa polskiego, jeżeli z tego nie zostaną wyciągnięte drastyczne konsekwencje. (...) Po pierwsze surowa kara dla dowódcy oddziału, który ją zgwałcił, ale po drugie bezwzględna dymisja ministra spraw wewnętrznych i administracji (Marcina Kierwińskiego), pod którego zarządzaniem ten resort wygląda właśnie w ten sposób”.

MSWiA odpowiada

MSWiA odniosło się do sprawy, informując, że podejrzany został aresztowany 5 stycznia, a tego samego dnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego. Rzeczniczka MSWiA, Karolina Gałecka, zapewniła, że w tego typu sprawach „zawsze działamy zdecydowanie”.

Polecany artykuł:

Spalone zwłoki w studzience ciepłowniczej. Matka i syn aresztowani. Wstrząsając…
Spalone zwłoki w studzience ciepłowniczej. Matka i syn aresztowani. Wstrząsające szczegóły zbrodni
5 zdjęć
Sonda
Czy kara za gwałt powinna być wyższa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJANTKA
POLICJANT
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
PIS
PIASECZNO
ARESZTOWANY