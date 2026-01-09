Drogi obstawione radiowozami, policjanci na ulicach. Co się dzieje w Warszawie?!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-09 7:54

Warszawa dziś stanie na głowie. Od samego rana w centrum zaroi się od policji, a kluczowe ulice będą stopniowo zamykane. Kierowcy utkną w korkach, pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i opóźnieniami. Służby apelują o omijanie śródmieścia i zachowanie spokoju. To, co wydarzy się w samo południe, sparaliżuje stolicę na kilka godzin!

Drogi obstawione radiowozami, policjanci na ulicach. Co się dzieje w Warszawie?!

i

Autor: Shutterstock

Trasa protestu rolników w Warszawie

Rolnicy zapowiedzieli masowy protest w samym sercu Warszawy. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11 na parkingu przy Placu Defilad, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki. Stamtąd manifestacja przejdzie Alejami Jerozolimskimi, przez Rondo de Gaulle’a i Nowy Świat, dalej przez Plac Trzech Krzyży pod Sejm przy ul. Wiejskiej. Następnie protestujący przemaszerują ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed Kancelarię Premiera, gdzie pozostaną do godziny 15.

Utrudnienia w komunikacji miejskiej

Na całej trasie policja będzie na bieżąco zamykać ulice oraz drogi poprzeczne. W czasie przemarszu możliwe jest całkowite zablokowanie przejazdu przez Rondo Dmowskiego. To oznacza ogromne problemy komunikacyjne w centrum miasta. Tramwaje kursujące Alejami Jerozolimskimi i ul. Marszałkowską zostaną skierowane na objazdy. Zmiany obejmą linie: 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 24 i 25. Objazdami mogą pojechać również autobusy linii m.in. 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 507, 517, 520, 521 i 525, a później także 107, 108, 111, 116, 118, 159, 166, 180 i 503.

Rolnicy wjadą do Warszawy z sześciu kierunków, jednak w wielu miejscach obowiązują zakazy wjazdu dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Zakazy ustawiono m.in. na Alejach Jerozolimskich, Modlińskiej, Puławskiej, S-8, Wału Miedzeszyńskiego czy Alejach Krakowskich. Złamanie zakazu może skończyć się kontrolą i mandatem.

Spotkanie z prezydentem i perspektywy dla mieszkańców

Protest odbywa się w dniu głosowania w Radzie UE nad umową z krajami Mercosur. Rolnicy z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników sprzeciwiają się nie tylko tej umowie, ale, jak powiedział przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski, także dotychczasowej polityce rządu „wobec wsi i rolnictwa”. Protestujący będą chcieli spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Z ministrem rolnictwa rozmawiać nie planują.

Rolnicy zapowiedzieli natomiast spotkanie z prezydentem. W piątek (9 stycznia) Karol Nawrocki ma przyjąć liderów protestu w Pałacu Prezydenckim. Dla warszawiaków oznacza to jedno: lepiej omijać centrum i uzbroić się w cierpliwość.

Super Express Google News
Rolnicy na granicy
Sonda
Popierasz protesty rolników?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROTEST
ROLNICY W WARSZAWIE
ROLNIK