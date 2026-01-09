Młoda kobieta zmarła po cesarskim cięciu. Jest oświadczenie szpitala po śmierci pacjentki

W Grójcu doszło do tragicznej śmierci 30-letniej kobiety po planowanym cesarskim cięciu.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie narażenia życia i nieumyślnego spowodowania śmierci.

Szpital w Grójcu współpracuje z prokuraturą i prowadzi wewnętrzne postępowanie. Poznaj szczegóły sprawy.

Grójec. 30-latka zmarła po porodzie w szpitalu

Wracamy do sprawy 30-letniej ciężarnej. Kobieta 4 stycznia zgłosiła się do Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu na planowane rozwiązanie ciąży. Miał to być piękny dzień. Powitanie na świecie drugiej pociechy. Stało się jednak inaczej.

Z ustaleń prokuratury wynika, że cesarskie cięcie wykonano kobiecie około południa. Urodziło się zdrowie dziecko. Niedługo po zabiegu jednak stan kobiety zaczął się jednak pogarszać. 30-latka zgłaszała personelowi szpitala dolegliwości zdrowotne. Jej złe samopoczucie ulegało ciągłemu pogorszeniu. W nocy mimo podjęcia działań medycznych i staraniu lekarzy kobieta zmarła.

Sprawą śmierci kobiety zajęła się Prokuratura Rejonowa w Grójcu.

30-latka zmarła po porodzie. Jest śledztwo prokuratury

Jak przekazała w rozmowie z „Super Expressem” prokurator Aneta Góźdź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu, w czwartek, 8 stycznia, wszczęte zostało śledztwo w sprawie narażenia życia i zdrowia pacjentki w związku z zabiegiem cesarskiego cięcia przeprowadzonego przez personel medyczny Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu oraz nieumyślnego spowodowanie śmierci kobiety.

- Prokurator zabezpieczył zwłoki zmarłej do sekcji. W toku postępowania będziemy ustalać i badać okoliczności zarówno opieki okołoporodowej, jak i przebiegu i sposobu przeprowadzenia zabiegu cesarskiego rozwiązania ciąży pacjentki - poinformowała prok. Góźdź.

Niewykluczone, że sekcja zwłok kobiety odbędzie się w najbliższy poniedziałek.

Jest oświadczenie grójeckiego szpitala

W związku ze zgonem 30-letniej pacjentki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu opublikowało w mediach społecznościowych oświadczenie, które otrzymali również przedstawiciele mediów. Publikujemy je w całości poniżej:

„W związku ze zgonem pacjentki, do którego doszło w dniu 5 stycznia 2026 r. na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, informujemy, że dokumentacja medyczna dotycząca przedmiotowej sprawy została zabezpieczona i przekazana do Prokuratury Rejonowej w Grójcu. W szpitalu zostało również wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Obecnie, w związku z prowadzonymi czynnościami przez Prokuraturę, szpital nie będzie udzielał dodatkowych informacji. Zapewniamy, że Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu w pełni współpracuje ze wszystkimi właściwymi instytucjami w celu rzetelnego i pełnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego bolesnego i tragicznego zdarzenia. Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o.”