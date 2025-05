Kończy się remont torów w al. Jana Pawła II. Na horyzoncie widać już kolejny

Na początku marca rozpoczęły się prace na wiadukcie al. Jana Pawła II nad linią kolejową. Trasa ta była jedną z najbardziej obciążonych odcinków sieci tramwajowej w stolicy. Jak informują Tramwaje Warszawskie, przebudowa trasy była konieczny ze względu na zużycie elementów infrastruktury oraz komfort przejazdu.

– Roboty objęły w sumie 1330 metrów toru pojedynczego i były prowadzone przede wszystkim siłami własnymi zakładu torowego Tramwajów Warszawskich – czytamy w komunikacie prasowym.

Co zrobiono podczas remontu torów tramwajowych w Warszawie?

Przeprowadzono również prace na przyległych odcinkach. Odświeżono zabudowę toru przy przystanku Rondo „Radosława” 10, zakończono prace naprawcze w rejonie skrzyżowania Broniewskiego i al. Jana Pawła II, gdzie wymieniono najbardziej zużyte fragmenty rozjazdów.

Zmiany w kursowaniu tramwajów w Warszawie od 26 maja

I tak, od poniedziałku (26 maja) na wiadukt wrócą linie, które kursowały tutaj wcześniej. Na trasę Piaski – Miasteczko Wilanów wrócą tramwaje linii 16. 22 ponownie będą jeździły trasą Rondo Wiatraczna – Piaski; 24 Nowe Bemowo – Gocławek a 27 Metro Marymont – Cmentarz Wolski. Na swojej stałej trasie, między Osiedlem Górczewska a Dworcem Wschodnim, będą kursowały składy linii 28.

„Siedemnastka” wróci na ulicę ks. J. Popiełuszki i w aleję Jana Pawła II, ale na Mokotowie będzie dojeżdżała do stacji metra Pole Mokotowskie (na skrzyżowaniu alei Niepodległości i Rakowieckiej trwa budowa torowiska tramwajowego). Z tego powodu na trasie zmienionej pozostanie linia 33 – tramwaje będą jeździły z Młocin na plac G. Narutowicza.

Przestaną kursować tramwaje linii 73 i 78 oraz autobusy zastępcze Z17 i Z33.

Uruchomiona zostanie tramwajowa linia uzupełniająca 71 na trasie Plac G. Narutowicza – Filtrowa – L. Krzywickiego – Nowowiejska – Aleja Niepodległości – T. Chałubińskiego – Aleja Jana Pawła II – ks. J. Popiełuszki – Metro Marymont. Drugą uzupełniającą linią tramwajową będzie 76 – tramwaje o tym numerze zastąpią w rozkładzie kursy „szesnastki” na trasie Miasteczko Wilanów – Muranowska.

Składy 76 będą kursowały trasą: Miasteczko Wilanów – Aleja Rzeczypospolitej – Jana III Sobieskiego – Belwederska – Spacerowa – Goworka – Puławska – Marszałkowska – Plac Bankowy – Aleja „Solidarności” – Młynarska – Obozowa – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – Nowe Bemowo.

Miasto planuje kolejną przebudowę i remont torów tramwajowych

Datę zakończenia robót w al. Jana Pawła II Tramwaje Warszawskie zaplanowały precyzyjnie, i – jak mówi wiceprezes spółki, Konrad Niklewicz – opóźnienia nie przewidują, bo już w poniedziałek (26 maja) ta sama ekipa robotników ma zacząć remont torów na pl. Bankowym. To będzie pierwszy od 16 lat taki remont w tym miejscu. W kilku etapach pracownicy będą wymieniać cały węzeł rozjazdowy.

– Prace na pl. Bankowym zaplanowane są do 23 czerwca. Głównie wynika to z podziału ich na cztery etapy. Chcemy zachować ruch kołowy przez plac. W pierwszej kolejności zrobione zostaną rozjazdy po stronie wschodnie, od strony Starego Miasta. Co oznacza, że od 26 maja tramwaje nie będą jeździły od pl. Bankowego do Dworca Wileńskiego – powiedział nam Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

