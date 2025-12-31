Milenijny Zegar na Pałacu Kultury i Nauki ma już 25 Lat. Tego o nim na pewno nie wiedzieliście

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-31 13:41

Milenijny Zegar na Pałacu Kultury i Nauki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Warszawy. Od 25 lat, mieszkańcy stolicy i turyści mogą polegać na jego precyzyjnym wskazaniu czasu. Jak działa ten imponujący mechanizm i dlaczego jest tak ważny dla miasta?

Pałac Kultury i Nauki

i

Autor: Pexels.com

Milenijny Zegar – Jak Działa Warszawski Czasomierz?

Zegar Milenijny, uruchomiony w noc sylwestrową na przełomie 2000 i 2001 roku, jest sterowany sygnałem z satelity, co zapewnia jego niezwykłą dokładność. Przez 364 dni w roku zegar niezawodnie wskazuje czas, stając się nieodłącznym elementem krajobrazu Warszawy. Na każdej z czterech tarcz zegara umieszczono warszawską syrenkę, symbol miasta.

Rekord wysokości i imponujące rozmiary

W momencie instalacji, Zegar Milenijny był najwyżej zawieszonym zegarem wieżowym na świecie. Jego tarcze znajdują się na wysokości 160 metrów (42. piętro Pałacu Kultury i Nauki). Imponujące rozmiary zegara sprawiają, że może on konkurować z najsłynniejszymi czasomierzami Europy, takimi jak Big Ben. Średnica tarcz zegara wynosi ponad 6,3 metra, co jest tylko o 0,7 metra mniej niż w przypadku słynnego londyńskiego zegara. Wskazówka minutowa ma długość ponad 3,5 metra, a godzinowa mierzy 2,7 metra.

Polecany artykuł:

To on odpowiada za projekt Pałacu Kultury. Dziś ma salę o swoim imieniu
Pałac Kultury świętuje 68. urodziny

Trudne warunki atmosferyczne

Pałac Kultury i Nauki na swoim profilu społecznościowym podkreśla, że zegar millenijny musi mierzyć się z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi: „Zegar millenijny, odsłonięty w sylwestrową noc roku 2000, jest punktem orientacyjnym dla całej Warszawy! Umieszczony na 40. kondygnacji PKiN, na wysokości 180 metrów nad ziemią, nie ma lekko:

  • zimą -25°C
  • latem nawet +50°C
  • wiatr powyżej 100 km/h

i deszcz z każdej strony.A mimo to – zegar wciąż odmierza czas z klasą!” – czytamy

Milenijny Zegar na Pałacu Kultury i Nauki to nie tylko precyzyjny czasomierz, ale przede wszystkim symbol Warszawy, który od 25 lat nieprzerwanie służy mieszkańcom i turystom. Jego imponujące rozmiary i unikalne położenie czynią go jednym z najbardziej charakterystycznych punktów orientacyjnych w stolicy.

Polecany artykuł:

Tajemnice Pałacu Kultury i Nauki. Najwyższy zabytek w Polsce ma 70 lat
PKiN, Lew Rudniew
11 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PKIN WARSZAWA