Milenijny Zegar na Pałacu Kultury i Nauki ma już 25 Lat. Tego o nim na pewno nie wiedzieliście

Milenijny Zegar – Jak Działa Warszawski Czasomierz?

Zegar Milenijny, uruchomiony w noc sylwestrową na przełomie 2000 i 2001 roku, jest sterowany sygnałem z satelity, co zapewnia jego niezwykłą dokładność. Przez 364 dni w roku zegar niezawodnie wskazuje czas, stając się nieodłącznym elementem krajobrazu Warszawy. Na każdej z czterech tarcz zegara umieszczono warszawską syrenkę, symbol miasta.

Rekord wysokości i imponujące rozmiary

W momencie instalacji, Zegar Milenijny był najwyżej zawieszonym zegarem wieżowym na świecie. Jego tarcze znajdują się na wysokości 160 metrów (42. piętro Pałacu Kultury i Nauki). Imponujące rozmiary zegara sprawiają, że może on konkurować z najsłynniejszymi czasomierzami Europy, takimi jak Big Ben. Średnica tarcz zegara wynosi ponad 6,3 metra, co jest tylko o 0,7 metra mniej niż w przypadku słynnego londyńskiego zegara. Wskazówka minutowa ma długość ponad 3,5 metra, a godzinowa mierzy 2,7 metra.

Trudne warunki atmosferyczne

Pałac Kultury i Nauki na swoim profilu społecznościowym podkreśla, że zegar millenijny musi mierzyć się z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi: „Zegar millenijny, odsłonięty w sylwestrową noc roku 2000, jest punktem orientacyjnym dla całej Warszawy! Umieszczony na 40. kondygnacji PKiN, na wysokości 180 metrów nad ziemią, nie ma lekko:

zimą -25°C

latem nawet +50°C

wiatr powyżej 100 km/h

i deszcz z każdej strony.A mimo to – zegar wciąż odmierza czas z klasą!” – czytamy

Milenijny Zegar na Pałacu Kultury i Nauki to nie tylko precyzyjny czasomierz, ale przede wszystkim symbol Warszawy, który od 25 lat nieprzerwanie służy mieszkańcom i turystom. Jego imponujące rozmiary i unikalne położenie czynią go jednym z najbardziej charakterystycznych punktów orientacyjnych w stolicy.