Ostrzeżenie I stopnia przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki prognozowane jest z kolei w pasie od Świnoujścia i Koszalina, przez Poznań, Legnicę i Wrocław, po Jelenią Górę i Wałbrzych.

Silny wiatr i mróz! Alerty dla zachodniej i północno-wschodniej Polski!

Na czwartkowy poranek wydane zostały już alerty I stopnia przed silnym wiatrem. Obejmują one województwo zachodniopomorskie, północ woj. pomorskiego, a także południe województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wiatr w porywach dochodzić będzie do 70-85 km/h.

Na północnym wschodzie kraju Instytut ostrzega przed silnym mrozem. Ostrzeżenia I stopnia obejmują województwo podlaskie, część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na tych obszarach temperatura w nocy ze środy na czwartek spadnie nawet do minus 17 st. C.

Intensywne opady śniegu! IMGW ostrzega mieszkańców południowo-zachodniej i północno-wschodniej Polski!

Dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz północy woj. mazowieckiego, a także regionu m.in. Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i Lubania (woj. dolnośląskie) wydane zostały także ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10-15 cm, a na południowym zachodzie punktowo o 20 cm.

