Synoptycy nie mają złudzeń. To nie koniec zimowego koszmaru! Gdzie będzie najgorzej w Nowy Rok?

Grzegorz Kluczyński
PAP
2025-12-31 22:31

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed prognozowanymi na czwartek opadami śniegu oraz marznącego deszczu lub mżawki, a także zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem. Gdzie będzie najgorzej i jak się przygotować na atak zimy? Sprawdź najnowsze prognozy!

Ostrzeżenie I stopnia przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki prognozowane jest z kolei w pasie od Świnoujścia i Koszalina, przez Poznań, Legnicę i Wrocław, po Jelenią Górę i Wałbrzych.

Silny wiatr i mróz! Alerty dla zachodniej i północno-wschodniej Polski!

Na czwartkowy poranek wydane zostały już alerty I stopnia przed silnym wiatrem. Obejmują one województwo zachodniopomorskie, północ woj. pomorskiego, a także południe województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wiatr w porywach dochodzić będzie do 70-85 km/h.

Na północnym wschodzie kraju Instytut ostrzega przed silnym mrozem. Ostrzeżenia I stopnia obejmują województwo podlaskie, część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na tych obszarach temperatura w nocy ze środy na czwartek spadnie nawet do minus 17 st. C.

Intensywne opady śniegu! IMGW ostrzega mieszkańców południowo-zachodniej i północno-wschodniej Polski!

Dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz północy woj. mazowieckiego, a także regionu m.in. Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i Lubania (woj. dolnośląskie) wydane zostały także ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10-15 cm, a na południowym zachodzie punktowo o 20 cm.

Opady śniegu w Warszawie
Potężny atak zimy w Polsce
