Koszmar na kolei! Pociągi utknęły w śniegu. "Jesteśmy uwięzieni!"

Pociągi stoją w śniegu! Warmia i Mazury sparaliżowane. Co z pasażerami?

Jak informuje Radio ZET, ponownie zamknięta jest linia kolejowa przez Nidzicę. Pociągi utknęły na trasie między Olsztynem a Działdowem. To pechowe miejsce, bo linia jest zamknięta po raz drugi. Przyczyną są drzewa, które pod naporem śniegu łamią się i spadają na linię energetyczną.

Dramatyczna relacja z pociągu! "Jesteśmy uwięzieni!"

Reporter Radia ZET Marcin Friedrich relacjonuje, że opóźnienia wynikają z powodu drzew, które pod naporem śniegu łamią się i spadają na linię energetyczną.

- Podróżni mają ogrzewanie, jest dostęp prądu, tak że pod tym kątem są zabezpieczeni. Natomiast są w takich miejscach, do których nie możemy dojechać autobusem – powiedziała w rozmowie z Radiem ZET Anna Nowak z Polregio.

Apel o ostrożność! Unikaj podróży, jeśli to możliwe! Bezpieczeństwo najważniejsze!

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi, służby apelują o ostrożność i unikanie podróży, jeśli to możliwe. Jeśli musisz podróżować, sprawdź aktualne informacje o sytuacji na drogach i kolei.