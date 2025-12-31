Koszmar na kolei! Pociągi utknęły w śniegu. "Jesteśmy uwięzieni!"

Grzegorz Kluczyński
2025-12-31 18:57

Na Warmii i Mazurach pogoda nadal daje się we znaki! Po kłopotach na drogach, teraz podróżni utknęli w pociągach. W okolicach Niedzicy pasażerowie są uwięzieni w składzie, do którego nie da się dotrzeć autobusem. Co się stało?

Pociągi utknęły w śniegu

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Pociągi stoją w śniegu! Warmia i Mazury sparaliżowane. Co z pasażerami?

Jak informuje Radio ZET, ponownie zamknięta jest linia kolejowa przez Nidzicę. Pociągi utknęły na trasie między Olsztynem a Działdowem. To pechowe miejsce, bo linia jest zamknięta po raz drugi. Przyczyną są drzewa, które pod naporem śniegu łamią się i spadają na linię energetyczną.

Dramatyczna relacja z pociągu! "Jesteśmy uwięzieni!" 

Reporter Radia ZET Marcin Friedrich relacjonuje, że opóźnienia wynikają z powodu drzew, które pod naporem śniegu łamią się i spadają na linię energetyczną.

- Podróżni mają ogrzewanie, jest dostęp prądu, tak że pod tym kątem są zabezpieczeni. Natomiast są w takich miejscach, do których nie możemy dojechać autobusem – powiedziała w rozmowie z Radiem ZET Anna Nowak z Polregio.

Apel o ostrożność! Unikaj podróży, jeśli to możliwe! Bezpieczeństwo najważniejsze!

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi, służby apelują o ostrożność i unikanie podróży, jeśli to możliwe. Jeśli musisz podróżować, sprawdź aktualne informacje o sytuacji na drogach i kolei.

Zima w Polsce w latach 70. XX wieku
165 zdjęć
Potężny atak zimy w Polsce
ZIMA
POLREGIO
POGODA
POCIĄG
PARALIŻ NA KOLEI
ŚNIEG