Zima uderzyła z pełną siłą! Chaos na S7, kierowcy utknęli na wiele godzin [RELACJA NA ŻYWO 31.12.2025]

Paraliż na drogach Warmii i Mazur! Śnieg zasypał S7. Mamy najświeższy raport drogowy [31.12.2025]

Jak przekazał PAP rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, na drodze ekspresowej S7 w kierunku Warszawy samochody osobowe poruszają się wolno, ale ruch odbywa się płynnie. W kierunku Gdańska natężenie ruchu jest niewielkie i nie ma obecnie zatorów. Policjanci nieustannie monitorują sytuację, zwłaszcza pod kątem problemów, jakie mogą mieć pojazdy ciężarowe.

We wtorek po południu (30 grudnia), z powodu intensywnych opadów śniegu, trasa S7 w powiecie ostródzkim była całkowicie zablokowana. Jak informował PAP, korek w kierunku Warszawy miał niemal 7 kilometrów, a w stronę Gdańska sięgał nawet 16 kilometrów. W zatorach utknęły setki samochodów. Dopiero w nocy policji i służbom drogowym udało się stopniowo przywracać ruch.

Jak teraz wygląda sytuacja?

Na żywo Zima uderzyła z pełną siłą! Chaos na S7, kierowcy utknęli na wiele godzin 9:38 9:30 Śnieg po kolana - dosłownie! A będzie tylko więcej. 9:25 Warszawa i okolice: "W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (opad śniegu, lokalne oblodzenia) w całej Sieci WTP występują utrudnienia w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, kolej). Możliwe opóźnienia kursów, odwołania oraz skierowanie linii na trasy objazdowe. W związku z utrudnieniami – od godz. 06:20 – do odwołania – wprowadza się wzajemne honorowanie biletów ZTM–KM w Obszarze 1 i 2 Strefy Biletowej" - przekazał Warszawski Transport Publiczny. 9:20 9:16 20 zdjęć Zobacz zdjęcia zasypanej śniegiem Polski: 9:09 ALERT GOTOWOŚCI WOT 🚨

👉 Monitorując sytuację meteorologiczną w kraju wprowadzono skrócony czas gotowości dla żołnierzy WOT do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków zjawisk pogodowych.

⏰ Żołnierze Brygad OT: 4 Warmińsko-Mazurskiej, 7 Pomorskiej i 14… pic.twitter.com/0S4qxJCj5Y — Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) December 30, 2025 9:04 Paraliż na S7! Utrudnienia mogą potrwać nawet 19 godzin Wszystko przez potężne opady śniegu, które unieruchomiły pojazdy ciężarowe. 8:58 Śnieg po kolana i mróz! Nowa prognoza pogody na 31 grudnia 2025. IMGW bije na alarm 8:53 8:44 Uwaga kierowcy! Według najnowszych informacji, trasa S7 jest przejezdna w obu kierunkach. Występują spowolnienia, na pasach ruchu w kilku miejscach stoją pojazdy ciężarowe, które mają problem z podjazdem pod wzniesienia. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz drogowe. 8:36 Droga wojewódzka 545, na trasie Nidzica - Kozłowo chwilowo zablokowana! - Sytuacja na drogach Warmii i Mazur jest bardzo zmienna. Śnieg wciąż pada w regionie. Policjanci monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z innymi służbami - przekazuje KWP w Olsztynie. 8:32 Ważne informacje z Urzędu Miasta w Olsztynie! Jak poinformowano, najmocniej zasypane są południowe i zachodnie części miasta, znacznie gorzej niż na północy. Tam, gdzie śniegu jest najwięcej, drogi dwupasmowe są i będą utrzymywane w standardzie jednego przejezdnego pasa, z zachowaniem przejazdu przez skrzyżowania i lewoskręty. W takim trybie funkcjonują m.in. ulice: Sielska, Schumana, Armii Krajowej, Warszawska, Tuwima, Bałtycka, Obrońców Tobruku, Sikorskiego, Płoskiego, Witosa, Bukowskiego, Wilczyńskiego, Krasickiego, Pstrowskiego, Synów Pułku, Obiegowa, Niepodległości, Grunwaldzka, Artyleryjska, Wojska Polskiego, Dworcowa, Towarowa, Leonharda. 8:29 8:20 - To są warunki ekstremalne. Przy takiej skali opadów istnieje realne ryzyko, że nie wszędzie uda się utrzymać pełną przejezdność, nawet na głównych arteriach. To nie jest kwestia zaniedbań, a skali zjawiska, z jaką nie mamy do czynienia co roku - podkreślili urzędnicy olsztyńskiego magistratu. 8:14 Władze Olsztyna zaapelowały do mieszkańców, by nie wybierali się dziś samochodami w podróż ale korzystali z komunikacji miejskiej. Przekazano, że aż do odwołania nie będzie kontroli biletów w autobusach i tramwajach. 8:10 8:07 Mamy najnowsze dane z IMGW! O godz. 7:00 najwyższą grubość pokrywy śnieżnej notuje stacja w Mławie - 57 cm, w Olsztynie jest 45 cm. - Z danych szacunkowych w oparciu o dane radarowe (bez weryfikacji na stacjach pomiarowych), można z przybliżeniem stwierdzić, że największa grubość pokrywy śnieżnej występuje w wąskim pasie powiatów: lidzbarskim, olsztyńskim, nidzickim, działdowskim, mławskim, z grubością pokrywy od 40 do 65 cm - przekazuje IMGW. 7:56 Chaos komunikacyjny na Mazowszu. Loty wstrzymane, potężna awaria blokuje pociągi do Warszawy 7:52 Według PAP, w regionie wciąż pada śnieg, a warunki na drogach pozostają trudne. Służby apelują o ostrożność, dostosowanie prędkości do warunków oraz stosowanie się do poleceń policji. Relacja na żywo będzie na bieżąco aktualizowana wraz z napływem nowych informacji z Warmii i Mazur!

– Na drodze w kierunku Gdańska ruch jest niewielki i płynny, a w kierunku Warszawy samochody poruszają się powoli, ale jadą. Sytuacja jest opanowana – powiedział PAP rzecznik KWP w Olsztynie Tomasz Markowski. Jak dodał, funkcjonariusze pozostają w gotowości i reagują, gdy pojazdy ciężarowe mają problemy z dalszą jazdą.

Według informacji PAP, w działaniach brały udział także pługopiaskarki, które – pod eskortą policji – tworzyły korytarze życia, umożliwiając wyjazd samochodów osobowych z zasypanej trasy. Ich pracę utrudniał jednak silny wiatr i ciągle padający śnieg, który szybko zasypywał jezdnię.

Pomoc dla kierowców zorganizowała także Ostróda. Burmistrz miasta Rafał Dąbrowski poinformował PAP, że urząd miejski stał się tymczasowym schronieniem dla osób, które nie były w stanie kontynuować podróży. Kilkanaście osób, w tym rodziny z dziećmi, mogło tam przenocować, ogrzać się i zjeść ciepły posiłek.