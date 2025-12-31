Chaos komunikacyjny na Mazowszu. Loty wstrzymane, potężna awaria blokuje pociągi do Warszawy

Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Pruszków spowodowała poważne utrudnienia dla pasażerów w Warszawie.

Pociągi SKM linii S1 oraz Kolei Mazowieckich mogą doświadczyć opóźnień.

Dowiedz się więcej.

Kolejowy paraliż na Pruszkowie

Warszawska Szybka Kolej Miejska poinformowała o utrudnieniach za pośrednictwem Facebooka. „Pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe” - czytamy w komunikacie.

I Koleje Mazowieckie wydały komunikat, w którym ostrzegają o możliwych opóźnieniach, odwołaniach i zmianach w trasach pociągów. „Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie” - przekazano na stronie internetowej kolei.

Utrudnienia nie tylko na kolei. Śnieżyce sparaliżowały drogi

Problemy na kolei to nie są jedyne utrudnienia, z jakimi muszą się mierzyć mieszkańcy Mazowsza. Obfite opady śniegu i zamiecie, które trwają od wtorkowego popołudnia, spowodowały trudne warunki na drogach. Zablokowana była trasa S7 w powiecie ostródzkim, a korki sięgały wielu kilometrów. Na szczęście, jak poinformował rzecznik KWP w Olsztynie Tomasz Markowski, sytuacja na S7 została opanowana. Sytuacja na drogach wciąż jest trudna.

Lotnisko w Modlinie wstrzymuje operacje lotnicze

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotnisku w Modlinie. To dodatkowe utrudnienie dla podróżujących, którzy planowali skorzystać z tego portu lotniczego.

Pasażerom radzimy śledzić komunikaty przewoźników i planować podróż z uwzględnieniem możliwych opóźnień i utrudnień.