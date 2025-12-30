Duża część Warszawy bez prądu. Stoen poinformował, kiedy wróci zasilanie

Adrian Teliszewski
2025-12-30 18:09

Po południu we wtorek, 30 grudnia w południowej i południowo-wschodniej części Warszawy wystąpiła duża awaria zasilania. Mieszkańcy wielu budynku nie mają prądu. - Brygady Pogotowia Energetycznego Stoen Operator są na miejscu i pracują nad przywróceniem zasilania - informuje Stoen. Usunięcie usterki ma potrwać kilkadziesiąt minut.

i

Autor: Pixabay.com

Awaria na Wilanowie. Duża część Warszawy bez prądu

We wtorek, 30 grudnia, potężna awaria zasilania w Warszawie pogrążyła w ciemnościach znaczną część południowych i południowo-wschodnich rejonów miasta. Firma Stoen, odpowiedzialna za dystrybucję prądu w stolicy, wydała komunikat w sprawie awarii. Jak zapewniono, na miejsce bezzwłocznie skierowano wyspecjalizowane ekipy, które rozpoczęły walkę z czasem, by jak najszybciej przywrócić zasilanie. Sytuacja jest dynamiczna, a służby robią wszystko, co w ich mocy, by zminimalizować niedogodności dla mieszkańców.

- Brygady Pogotowia Energetycznego Stoen Operator są na miejscu i pracują nad przywróceniem zasilania - informuje Stoen.

Lista adresów dotkniętych awarią zasilania:

  • ul. AMFORY 5
  • ul. AMFORY 22
  • ul. AMFORY 9
  • ul. AMFORY 17
  • ul. AMFORY 16
  • ul. AMFORY 18
  • ul. AMFORY 10
  • ul. AMFORY 4
  • ul. AMFORY 7
  • ul. AMFORY 20
  • ul. AMFORY 14
  • ul. BRUZDOWA 1B
  • ul. BRUZDOWA 8B
  • ul. BRUZDOWA 19A
  • ul. BRUZDOWA 46J
  • ul. BRUZDOWA 4C/1
  • ul. BRUZDOWA 23F
  • ul. BRUZDOWA 17
  • ul. BRUZDOWA 19B
  • ul. BRUZDOWA 191
  • ul. BRUZDOWA 19D
  • ul. BRUZDOWA 4J
  • ul. BRUZDOWA 3
  • ul. BRUZDOWA 21A
  • ul. BRUZDOWA 25
  • ul. BRUZDOWA 14
  • ul. BRUZDOWA 4G
  • ul. BRUZDOWA 15
  • ul. BRUZDOWA 46F
  • ul. BRUZDOWA 16
  • ul. BRUZDOWA 4D
  • ul. BRUZDOWA 16A
  • ul. BRUZDOWA 46K
  • ul. BRUZDOWA 21
  • ul. BRUZDOWA 4M
  • ul. BRUZDOWA 4L
  • ul. BRUZDOWA 46U
  • ul. BRUZDOWA 11
  • ul. BRUZDOWA 23D
  • ul. BRUZDOWA 8A
  • ul. BRUZDOWA 4B
  • ul. BRUZDOWA 46G
  • ul. BRUZDOWA 4C/2
  • ul. BRUZDOWA 4A
  • ul. BRUZDOWA 2
  • ul. BRUZDOWA 21E
  • ul. BRUZDOWA 4
  • ul. BRUZDOWA 21F
  • ul. BRUZDOWA 14J
  • ul. BRUZDOWA 23E
  • ul. BRUZDOWA 46W
  • ul. BRUZDOWA 18
  • ul. BRUZDOWA 20
  • ul. BRUZDOWA 1
  • ul. BRUZDOWA 16C
  • ul. BRUZDOWA 1A
  • ul. BRUZDOWA 4F
  • ul. BRUZDOWA 16D
  • ul. BRUZDOWA 19G
  • ul. BRUZDOWA 46M
  • ul. BRUZDOWA 46R
  • ul. BRUZDOWA 19F
  • ul. BRUZDOWA 16B
  • ul. BRUZDOWA 10
  • ul. BRUZDOWA 42
  • ul. BRUZDOWA 8
  • ul. BRUZDOWA 4H
  • ul. BRUZDOWA 46L
  • ul. BRUZDOWA 15A
  • ul. BRUZDOWA 4K
  • ul. BRUZDOWA 46E
  • ul. BRUZDOWA 4E
  • ul. BRUZDOWA 46H
  • ul. CALOWA 9
  • ul. CALOWA 6
  • ul. CALOWA 19F
  • ul. CALOWA 15B
  • ul. CALOWA 7
  • ul. CALOWA 19L
  • ul. CALOWA 23
  • ul. CALOWA 27A
  • ul. CALOWA 3
  • ul. CALOWA 4
  • ul. CALOWA 19H
  • ul. CALOWA 13
  • ul. CALOWA 21
  • ul. CALOWA 19B
  • ul. CALOWA 17C
  • ul. CALOWA 8
  • ul. CALOWA 19G
  • ul. CALOWA 17D
  • ul. CALOWA 19
  • ul. CALOWA 1
  • ul. CALOWA 19C
  • ul. CALOWA 12
  • ul. CALOWA 27
  • ul. CALOWA 13A
  • ul. CALOWA 15C
  • ul. CALOWA 19HA
  • ul. CALOWA 6B
  • ul. CALOWA 19N
  • ul. CALOWA 19BA
  • ul. CALOWA 15
  • ul. CALOWA 17F
  • ul. CALOWA 19D
  • ul. CALOWA 6A
  • ul. CALOWA 19E
  • ul. CALOWA 17E
  • ul. CALOWA 19A
  • ul. CALOWA 27B
  • ul. CALOWA 19GA
  • ul. CALOWA 6C
  • ul. CALOWA 19M
  • ul. CALOWA 5
  • ul. GRABALÓWKI 7C
  • ul. GRABALÓWKI 11
  • ul. GRABALÓWKI 6
  • ul. GRABALÓWKI 7A
  • ul. GRABALÓWKI 11B
  • ul. GRABALÓWKI 7
  • ul. GRABALÓWKI 10
  • ul. GRATYNY 10A
  • ul. GRATYNY 22A
  • ul. GRATYNY 5A
  • ul. GRATYNY 13B
  • ul. GRATYNY 10C
  • ul. GRATYNY 13A
  • ul. GRATYNY 26
  • ul. GRATYNY 11D
  • ul. GRATYNY 28
  • ul. GRATYNY 7
  • ul. GRATYNY 16D
  • ul. GRATYNY 11A
  • ul. GRATYNY 24D
  • ul. GRATYNY 11B
  • ul. GRATYNY 16
  • ul. GRATYNY 24E
  • ul. GRATYNY 24
  • ul. GRATYNY 13
  • ul. GRATYNY 13C
  • ul. GRATYNY 9
  • ul. GRATYNY 10B
  • ul. GRATYNY 11F
  • ul. GRATYNY 5
  • ul. GRATYNY 11C
  • ul. GRATYNY 24C
  • ul. GRATYNY 16B
  • ul. GRATYNY 11
  • ul. GRATYNY 14
  • ul. GRATYNY 7B
  • ul. GRATYNY 16C
  • ul. GRATYNY 7E
  • ul. GRATYNY 13D
  • ul. GRATYNY 18
  • ul. GRATYNY 16F
  • ul. GRATYNY 10
  • ul. GRATYNY 3
  • ul. GRATYNY 7C
  • ul. GRATYNY 24A
  • ul. GRATYNY 7D
  • ul. GWARNA 11
  • ul. GWARNA 7A
  • ul. GWARNA 13
  • ul. GWARNA 7
  • ul. GWARNA 3
  • ul. HOSERÓW 56
  • ul. HOSERÓW 32
  • ul. HOSERÓW 13A
  • ul. HOSERÓW 5F
  • ul. HOSERÓW 24
  • ul. HOSERÓW 15C
  • ul. HOSERÓW 30
  • ul. HOSERÓW 15F
  • ul. HOSERÓW 13B
  • ul. HOSERÓW 5A
  • ul. HOSERÓW 35
  • ul. HOSERÓW 12
  • ul. HOSERÓW 52
  • ul. HOSERÓW 17
  • ul. HOSERÓW 28
  • ul. HOSERÓW 60
  • ul. HOSERÓW 29
  • ul. HOSERÓW 3
  • ul. HOSERÓW 15E
  • ul. HOSERÓW 2
  • ul. HOSERÓW 25A
  • ul. HOSERÓW 58
  • ul. HOSERÓW 15D
  • ul. HOSERÓW 25
  • ul. HOSERÓW 5
  • ul. HOSERÓW 13
  • ul. HOSERÓW 15B
  • ul. HOSERÓW 9
  • ul. HOSERÓW 38A
  • ul. KOMFORTOWA 14
  • ul. KOMFORTOWA 7
  • ul. KOMFORTOWA 10
  • ul. KOMFORTOWA 12
  • ul. KOMFORTOWA 16
  • ul. KOMFORTOWA 2
  • ul. KOMFORTOWA 4
  • ul. KOMFORTOWA 5
  • ul. KOMFORTOWA 1
  • ul. KOMFORTOWA 6
  • ul. KOMFORTOWA 8
  • ul. KOMFORTOWA 3
  • ul. KWARTY 5
  • ul. KWARTY 1
  • ul. KWARTY 11
  • ul. KWARTY 21
  • ul. KWARTY 7
  • ul. KWARTY 13
  • ul. KWARTY 8A
  • ul. KWARTY 19B
  • ul. KWARTY 20
  • ul. KWARTY 16
  • ul. KWARTY 25D
  • ul. KWARTY 25A
  • ul. KWARTY 17
  • ul. KWARTY 16B
  • ul. KWARTY 19E
  • ul. KWARTY 23
  • ul. KWARTY 25E
  • ul. KWARTY 15
  • ul. KWARTY 3
  • ul. KWARTY 23C
  • ul. KWARTY 25F
  • ul. KWARTY 25B
  • ul. NAD WODĄ 25
  • ul. NAD WODĄ 19
  • ul. NAD WODĄ 5
  • ul. NAD WODĄ 23
  • ul. NAD WODĄ 17
  • ul. NAD WODĄ 3
  • ul. NAD WODĄ 21
  • ul. NAD WODĄ 9
  • ul. NAD WODĄ 11
  • ul. NAD WODĄ 1
  • ul. NAD WODĄ 2
  • ul. NAD WODĄ 6
  • ul. NAD WODĄ 4
  • ul. NAD WODĄ 7
  • ul. NAD WODĄ 13
  • ul. NAD WODĄ 15
  • ul. NIEWINNA 12
  • ul. NIEWINNA 17
  • ul. NIEWINNA 5
  • ul. NIEWINNA 21
  • ul. NIEWINNA 19
  • ul. NIEWINNA 8
  • ul. NIEWINNA 13
  • ul. NIEWINNA 10
  • ul. NIEWINNA 11
  • ul. NIEWINNA 15
  • ul. NIEWINNA 9
  • ul. NIEWINNA 6
  • ul. NIEWINNA 7
  • ul. NIEWINNA 3
  • ul. NIEWINNA 1
  • ul. NIEWINNA 4
  • ul. OBOK SADU 14
  • ul. OBOK SADU 8
  • ul. OBOK SADU 5
  • ul. OBOK SADU 7A
  • ul. OBOK SADU 9A
  • ul. OBOK SADU 8A
  • ul. OBOK SADU 9
  • ul. OBOK SADU 3
  • ul. OBOK SADU 12
  • ul. OBOK SADU 3A
  • ul. OBOK SADU 16
  • ul. OBOK SADU 18
  • ul. OKRZESZYŃSKA 11
  • ul. OKRZESZYŃSKA 14
  • ul. OKRZESZYŃSKA 18
  • ul. PODKOWY 168
  • ul. PORANEK 1
  • ul. PORANEK 15
  • ul. PORANEK 9
  • ul. PORANEK 3
  • ul. PORANEK 17
  • ul. PORANEK 11
  • ul. PORANEK 5
  • ul. PORANEK 23
  • ul. PORANEK 3A
  • ul. PRĘTOWA 17A
  • ul. PRĘTOWA 1C
  • ul. PRĘTOWA 16
  • ul. PRĘTOWA 1
  • ul. PRĘTOWA 17H
  • ul. PRĘTOWA 19A
  • ul. PRĘTOWA 17F
  • ul. PRĘTOWA 2A
  • ul. PRĘTOWA 21M
  • ul. PRĘTOWA 17E
  • ul. PRĘTOWA 8
  • ul. PRĘTOWA 17D
  • ul. PRĘTOWA 3
  • ul. PRĘTOWA 12
  • ul. PRĘTOWA 1B
  • ul. PRĘTOWA 15
  • ul. PRĘTOWA 19C
  • ul. PRĘTOWA 14
  • ul. PRĘTOWA 16A
  • ul. PRĘTOWA 22
  • ul. PRĘTOWA 17J
  • ul. PRĘTOWA 17G
  • ul. PRĘTOWA 17B
  • ul. PRĘTOWA 19B
  • ul. PRĘTOWA 6
  • ul. PRĘTOWA 14A
  • ul. PRĘTOWA 20A
  • ul. PRĘTOWA 17
  • ul. PRĘTOWA 19E
  • ul. PRĘTOWA 1A
  • ul. PRĘTOWA 17C
  • ul. PRĘTOWA 19
  • ul. PRĘTOWA 19D
  • ul. PRĘTOWA 1D
  • ul. PRĘTOWA 10
  • ul. ROSY 27E
  • ul. ROSY 21
  • ul. ROSY 39S
  • ul. ROSY 35C
  • ul. ROSY 41C
  • ul. ROSY 41
  • ul. ROSY 25
  • ul. ROSY 41T
  • ul. ROSY 35B
  • ul. ROSY 39A
  • ul. ROSY 39C
  • ul. ROSY 35
  • ul. ROSY 41J
  • ul. ROSY 21K
  • ul. ROSY 21D
  • ul. ROSY 11
  • ul. ROSY 21C
  • ul. ROSY 41H
  • ul. ROSY 17
  • ul. ROSY 17F
  • ul. ROSY 41P
  • ul. ROSY 39D
  • ul. ROSY 21L
  • ul. ROSY 21A
  • ul. ROSY 13
  • ul. ROSY 21N
  • ul. ROSY 27
  • ul. ROSY 27A
  • ul. ROSY 27B
  • ul. ROSY 43
  • ul. ROSY 21P
  • ul. ROSY 29
  • ul. ROSY 41L
  • ul. ROSY 41N
  • ul. ROSY 41G
  • ul. ROSY 41R
  • ul. ROSY 41F
  • ul. ROSY 27C
  • ul. ROSY 23
  • ul. ROSY 41U
  • ul. ROSY 27F
  • ul. ROSY 41A
  • ul. ROSY 41LD
  • ul. ROSY 19
  • ul. ROSY 41S
  • ul. ROSY 39
  • ul. ROSY 21F
  • ul. ROSY 21E
  • ul. RUCZAJ 89
  • ul. SĄGI 3B
  • ul. SĄGI 7B
  • ul. SĄGI 9D
  • ul. SĄGI 5D
  • ul. SĄGI 7C
  • ul. SĄGI 7D
  • ul. SĄGI 6
  • ul. SĄGI 5C
  • ul. SĄGI 3C
  • ul. SĄGI 13
  • ul. SĄGI 7
  • ul. SĄGI 9F
  • ul. SĄGI 3A
  • ul. SĄGI 1
  • ul. SĄGI 7A
  • ul. SĄGI 9C
  • ul. SĄGI 5
  • ul. SĄGI 3
  • ul. SĄGI 3D
  • ul. SĄGI 4
  • ul. SĄGI 9E
  • ul. SĄGI 2
  • ul. SĄGI 11
  • ul. SĄGI 9EA
  • ul. SĄGI 9
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 95
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 93
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 95B
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 91
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 111
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 99
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 91B
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 93C
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 91A
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 103A
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 93B
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 93A
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 95A
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 109A
  • ul. WAŁ ZAWADOWSKI 103B
  • ul. WŁÓKI 53
  • ul. WŁÓKI 15
  • ul. WŁÓKI 59A
  • ul. WŁÓKI 17D
  • ul. WŁÓKI 17C
  • ul. WŁÓKI 71
  • ul. WŁÓKI 17E
  • ul. WŁÓKI 17
  • ul. WŁÓKI 47
  • ul. WŁÓKI 49
  • ul. WŁÓKI 45A
  • ul. WŁÓKI 61

Kiedy awaria zasilania zostanie naprawiona?

Z informacji Stoenu wynika, że szacowany czas przywrócenia zasilania to godz. 19.16 we wtorek, 30 grudnia.

