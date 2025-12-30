Duża część Warszawy bez prądu. Stoen poinformował, kiedy wróci zasilanie

Awaria na Wilanowie. Duża część Warszawy bez prądu
We wtorek, 30 grudnia, potężna awaria zasilania w Warszawie pogrążyła w ciemnościach znaczną część południowych i południowo-wschodnich rejonów miasta. Firma Stoen, odpowiedzialna za dystrybucję prądu w stolicy, wydała komunikat w sprawie awarii. Jak zapewniono, na miejsce bezzwłocznie skierowano wyspecjalizowane ekipy, które rozpoczęły walkę z czasem, by jak najszybciej przywrócić zasilanie. Sytuacja jest dynamiczna, a służby robią wszystko, co w ich mocy, by zminimalizować niedogodności dla mieszkańców.
- Brygady Pogotowia Energetycznego Stoen Operator są na miejscu i pracują nad przywróceniem zasilania - informuje Stoen.
Lista adresów dotkniętych awarią zasilania:
- ul. AMFORY 5
- ul. AMFORY 22
- ul. AMFORY 9
- ul. AMFORY 17
- ul. AMFORY 16
- ul. AMFORY 18
- ul. AMFORY 10
- ul. AMFORY 4
- ul. AMFORY 7
- ul. AMFORY 20
- ul. AMFORY 14
- ul. BRUZDOWA 1B
- ul. BRUZDOWA 8B
- ul. BRUZDOWA 19A
- ul. BRUZDOWA 46J
- ul. BRUZDOWA 4C/1
- ul. BRUZDOWA 23F
- ul. BRUZDOWA 17
- ul. BRUZDOWA 19B
- ul. BRUZDOWA 191
- ul. BRUZDOWA 19D
- ul. BRUZDOWA 4J
- ul. BRUZDOWA 3
- ul. BRUZDOWA 21A
- ul. BRUZDOWA 25
- ul. BRUZDOWA 14
- ul. BRUZDOWA 4G
- ul. BRUZDOWA 15
- ul. BRUZDOWA 46F
- ul. BRUZDOWA 16
- ul. BRUZDOWA 4D
- ul. BRUZDOWA 16A
- ul. BRUZDOWA 46K
- ul. BRUZDOWA 21
- ul. BRUZDOWA 4M
- ul. BRUZDOWA 4L
- ul. BRUZDOWA 46U
- ul. BRUZDOWA 11
- ul. BRUZDOWA 23D
- ul. BRUZDOWA 8A
- ul. BRUZDOWA 4B
- ul. BRUZDOWA 46G
- ul. BRUZDOWA 4C/2
- ul. BRUZDOWA 4A
- ul. BRUZDOWA 2
- ul. BRUZDOWA 21E
- ul. BRUZDOWA 4
- ul. BRUZDOWA 21F
- ul. BRUZDOWA 14J
- ul. BRUZDOWA 23E
- ul. BRUZDOWA 46W
- ul. BRUZDOWA 18
- ul. BRUZDOWA 20
- ul. BRUZDOWA 1
- ul. BRUZDOWA 16C
- ul. BRUZDOWA 1A
- ul. BRUZDOWA 4F
- ul. BRUZDOWA 16D
- ul. BRUZDOWA 19G
- ul. BRUZDOWA 46M
- ul. BRUZDOWA 46R
- ul. BRUZDOWA 19F
- ul. BRUZDOWA 16B
- ul. BRUZDOWA 10
- ul. BRUZDOWA 42
- ul. BRUZDOWA 8
- ul. BRUZDOWA 4H
- ul. BRUZDOWA 46L
- ul. BRUZDOWA 15A
- ul. BRUZDOWA 4K
- ul. BRUZDOWA 46E
- ul. BRUZDOWA 4E
- ul. BRUZDOWA 46H
- ul. CALOWA 9
- ul. CALOWA 6
- ul. CALOWA 19F
- ul. CALOWA 15B
- ul. CALOWA 7
- ul. CALOWA 19L
- ul. CALOWA 23
- ul. CALOWA 27A
- ul. CALOWA 3
- ul. CALOWA 4
- ul. CALOWA 19H
- ul. CALOWA 13
- ul. CALOWA 21
- ul. CALOWA 19B
- ul. CALOWA 17C
- ul. CALOWA 8
- ul. CALOWA 19G
- ul. CALOWA 17D
- ul. CALOWA 19
- ul. CALOWA 1
- ul. CALOWA 19C
- ul. CALOWA 12
- ul. CALOWA 27
- ul. CALOWA 13A
- ul. CALOWA 15C
- ul. CALOWA 19HA
- ul. CALOWA 6B
- ul. CALOWA 19N
- ul. CALOWA 19BA
- ul. CALOWA 15
- ul. CALOWA 17F
- ul. CALOWA 19D
- ul. CALOWA 6A
- ul. CALOWA 19E
- ul. CALOWA 17E
- ul. CALOWA 19A
- ul. CALOWA 27B
- ul. CALOWA 19GA
- ul. CALOWA 6C
- ul. CALOWA 19M
- ul. CALOWA 5
- ul. GRABALÓWKI 7C
- ul. GRABALÓWKI 11
- ul. GRABALÓWKI 6
- ul. GRABALÓWKI 7A
- ul. GRABALÓWKI 11B
- ul. GRABALÓWKI 7
- ul. GRABALÓWKI 10
- ul. GRATYNY 10A
- ul. GRATYNY 22A
- ul. GRATYNY 5A
- ul. GRATYNY 13B
- ul. GRATYNY 10C
- ul. GRATYNY 13A
- ul. GRATYNY 26
- ul. GRATYNY 11D
- ul. GRATYNY 28
- ul. GRATYNY 7
- ul. GRATYNY 16D
- ul. GRATYNY 11A
- ul. GRATYNY 24D
- ul. GRATYNY 11B
- ul. GRATYNY 16
- ul. GRATYNY 24E
- ul. GRATYNY 24
- ul. GRATYNY 13
- ul. GRATYNY 13C
- ul. GRATYNY 9
- ul. GRATYNY 10B
- ul. GRATYNY 11F
- ul. GRATYNY 5
- ul. GRATYNY 11C
- ul. GRATYNY 24C
- ul. GRATYNY 16B
- ul. GRATYNY 11
- ul. GRATYNY 14
- ul. GRATYNY 7B
- ul. GRATYNY 16C
- ul. GRATYNY 7E
- ul. GRATYNY 13D
- ul. GRATYNY 18
- ul. GRATYNY 16F
- ul. GRATYNY 10
- ul. GRATYNY 3
- ul. GRATYNY 7C
- ul. GRATYNY 24A
- ul. GRATYNY 7D
- ul. GWARNA 11
- ul. GWARNA 7A
- ul. GWARNA 13
- ul. GWARNA 7
- ul. GWARNA 3
- ul. HOSERÓW 56
- ul. HOSERÓW 32
- ul. HOSERÓW 13A
- ul. HOSERÓW 5F
- ul. HOSERÓW 24
- ul. HOSERÓW 15C
- ul. HOSERÓW 30
- ul. HOSERÓW 15F
- ul. HOSERÓW 13B
- ul. HOSERÓW 5A
- ul. HOSERÓW 35
- ul. HOSERÓW 12
- ul. HOSERÓW 52
- ul. HOSERÓW 17
- ul. HOSERÓW 28
- ul. HOSERÓW 60
- ul. HOSERÓW 29
- ul. HOSERÓW 3
- ul. HOSERÓW 15E
- ul. HOSERÓW 2
- ul. HOSERÓW 25A
- ul. HOSERÓW 58
- ul. HOSERÓW 15D
- ul. HOSERÓW 25
- ul. HOSERÓW 5
- ul. HOSERÓW 13
- ul. HOSERÓW 15B
- ul. HOSERÓW 9
- ul. HOSERÓW 38A
- ul. KOMFORTOWA 14
- ul. KOMFORTOWA 7
- ul. KOMFORTOWA 10
- ul. KOMFORTOWA 12
- ul. KOMFORTOWA 16
- ul. KOMFORTOWA 2
- ul. KOMFORTOWA 4
- ul. KOMFORTOWA 5
- ul. KOMFORTOWA 1
- ul. KOMFORTOWA 6
- ul. KOMFORTOWA 8
- ul. KOMFORTOWA 3
- ul. KWARTY 5
- ul. KWARTY 1
- ul. KWARTY 11
- ul. KWARTY 21
- ul. KWARTY 7
- ul. KWARTY 13
- ul. KWARTY 8A
- ul. KWARTY 19B
- ul. KWARTY 20
- ul. KWARTY 16
- ul. KWARTY 25D
- ul. KWARTY 25A
- ul. KWARTY 17
- ul. KWARTY 16B
- ul. KWARTY 19E
- ul. KWARTY 23
- ul. KWARTY 25E
- ul. KWARTY 15
- ul. KWARTY 3
- ul. KWARTY 23C
- ul. KWARTY 25F
- ul. KWARTY 25B
- ul. NAD WODĄ 25
- ul. NAD WODĄ 19
- ul. NAD WODĄ 5
- ul. NAD WODĄ 23
- ul. NAD WODĄ 17
- ul. NAD WODĄ 3
- ul. NAD WODĄ 21
- ul. NAD WODĄ 9
- ul. NAD WODĄ 11
- ul. NAD WODĄ 1
- ul. NAD WODĄ 2
- ul. NAD WODĄ 6
- ul. NAD WODĄ 4
- ul. NAD WODĄ 7
- ul. NAD WODĄ 13
- ul. NAD WODĄ 15
- ul. NIEWINNA 12
- ul. NIEWINNA 17
- ul. NIEWINNA 5
- ul. NIEWINNA 21
- ul. NIEWINNA 19
- ul. NIEWINNA 8
- ul. NIEWINNA 13
- ul. NIEWINNA 10
- ul. NIEWINNA 11
- ul. NIEWINNA 15
- ul. NIEWINNA 9
- ul. NIEWINNA 6
- ul. NIEWINNA 7
- ul. NIEWINNA 3
- ul. NIEWINNA 1
- ul. NIEWINNA 4
- ul. OBOK SADU 14
- ul. OBOK SADU 8
- ul. OBOK SADU 5
- ul. OBOK SADU 7A
- ul. OBOK SADU 9A
- ul. OBOK SADU 8A
- ul. OBOK SADU 9
- ul. OBOK SADU 3
- ul. OBOK SADU 12
- ul. OBOK SADU 3A
- ul. OBOK SADU 16
- ul. OBOK SADU 18
- ul. OKRZESZYŃSKA 11
- ul. OKRZESZYŃSKA 14
- ul. OKRZESZYŃSKA 18
- ul. PODKOWY 168
- ul. PORANEK 1
- ul. PORANEK 15
- ul. PORANEK 9
- ul. PORANEK 3
- ul. PORANEK 17
- ul. PORANEK 11
- ul. PORANEK 5
- ul. PORANEK 23
- ul. PORANEK 3A
- ul. PRĘTOWA 17A
- ul. PRĘTOWA 1C
- ul. PRĘTOWA 16
- ul. PRĘTOWA 1
- ul. PRĘTOWA 17H
- ul. PRĘTOWA 19A
- ul. PRĘTOWA 17F
- ul. PRĘTOWA 2A
- ul. PRĘTOWA 21M
- ul. PRĘTOWA 17E
- ul. PRĘTOWA 8
- ul. PRĘTOWA 17D
- ul. PRĘTOWA 3
- ul. PRĘTOWA 12
- ul. PRĘTOWA 1B
- ul. PRĘTOWA 15
- ul. PRĘTOWA 19C
- ul. PRĘTOWA 14
- ul. PRĘTOWA 16A
- ul. PRĘTOWA 22
- ul. PRĘTOWA 17J
- ul. PRĘTOWA 17G
- ul. PRĘTOWA 17B
- ul. PRĘTOWA 19B
- ul. PRĘTOWA 6
- ul. PRĘTOWA 14A
- ul. PRĘTOWA 20A
- ul. PRĘTOWA 17
- ul. PRĘTOWA 19E
- ul. PRĘTOWA 1A
- ul. PRĘTOWA 17C
- ul. PRĘTOWA 19
- ul. PRĘTOWA 19D
- ul. PRĘTOWA 1D
- ul. PRĘTOWA 10
- ul. ROSY 27E
- ul. ROSY 21
- ul. ROSY 39S
- ul. ROSY 35C
- ul. ROSY 41C
- ul. ROSY 41
- ul. ROSY 25
- ul. ROSY 41T
- ul. ROSY 35B
- ul. ROSY 39A
- ul. ROSY 39C
- ul. ROSY 35
- ul. ROSY 41J
- ul. ROSY 21K
- ul. ROSY 21D
- ul. ROSY 11
- ul. ROSY 21C
- ul. ROSY 41H
- ul. ROSY 17
- ul. ROSY 17F
- ul. ROSY 41P
- ul. ROSY 39D
- ul. ROSY 21L
- ul. ROSY 21A
- ul. ROSY 13
- ul. ROSY 21N
- ul. ROSY 27
- ul. ROSY 27A
- ul. ROSY 27B
- ul. ROSY 43
- ul. ROSY 21P
- ul. ROSY 29
- ul. ROSY 41L
- ul. ROSY 41N
- ul. ROSY 41G
- ul. ROSY 41R
- ul. ROSY 41F
- ul. ROSY 27C
- ul. ROSY 23
- ul. ROSY 41U
- ul. ROSY 27F
- ul. ROSY 41A
- ul. ROSY 41LD
- ul. ROSY 19
- ul. ROSY 41S
- ul. ROSY 39
- ul. ROSY 21F
- ul. ROSY 21E
- ul. RUCZAJ 89
- ul. SĄGI 3B
- ul. SĄGI 7B
- ul. SĄGI 9D
- ul. SĄGI 5D
- ul. SĄGI 7C
- ul. SĄGI 7D
- ul. SĄGI 6
- ul. SĄGI 5C
- ul. SĄGI 3C
- ul. SĄGI 13
- ul. SĄGI 7
- ul. SĄGI 9F
- ul. SĄGI 3A
- ul. SĄGI 1
- ul. SĄGI 7A
- ul. SĄGI 9C
- ul. SĄGI 5
- ul. SĄGI 3
- ul. SĄGI 3D
- ul. SĄGI 4
- ul. SĄGI 9E
- ul. SĄGI 2
- ul. SĄGI 11
- ul. SĄGI 9EA
- ul. SĄGI 9
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 95
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 93
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 95B
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 91
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 111
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 99
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 91B
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 93C
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 91A
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 103A
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 93B
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 93A
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 95A
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 109A
- ul. WAŁ ZAWADOWSKI 103B
- ul. WŁÓKI 53
- ul. WŁÓKI 15
- ul. WŁÓKI 59A
- ul. WŁÓKI 17D
- ul. WŁÓKI 17C
- ul. WŁÓKI 71
- ul. WŁÓKI 17E
- ul. WŁÓKI 17
- ul. WŁÓKI 47
- ul. WŁÓKI 49
- ul. WŁÓKI 45A
- ul. WŁÓKI 61
Kiedy awaria zasilania zostanie naprawiona?
Z informacji Stoenu wynika, że szacowany czas przywrócenia zasilania to godz. 19.16 we wtorek, 30 grudnia.