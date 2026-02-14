Do bardzo groźnego zdarzenia drogowego doszło w sobotę, 14 lutego, na trasie między miejscowościami Białobiel a Lelis w powiecie ostrołęckim. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autem dostawczym stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Zarówno kierowca, jak i dwoje pasażerów zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu pracują funkcjonariusze ostrołęccy policjanci, którzy prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia, a także strażacy. Droga może być zablokowana do późnych godzin wieczornych

- przekazała policja w Ostrołęce.

Dramatyczna akcja ratunkowa. Strażacy cięli wrak

Jak informuje portal eostroleka.pl, siła uderzenia była ogromna, a samochód dostawczy został niemal doszczętnie zniszczony. Sytuacja jednego z pasażerów była wyjątkowo dramatyczna, bo mężczyzna został uwięziony w zmiażdżonej konstrukcji pojazdu.

Na miejscu konieczna była interwencja strażaków, którzy musieli użyć specjalistycznego sprzętu. Aby uwolnić zakleszczonego mężczyznę, ratownicy użyli narzędzi hydraulicznych do rozcięcia karoserii. Dopiero po tej skomplikowanej operacji udało się ewakuować rannego i przekazać go pod opiekę ratowników.

Trzy osoby w szpitalu

Zgodnie z pierwszymi ustaleniami policji, za kierownicą peugeota siedział 37-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Mężczyzna, jadąc od strony Ostrołęki w kierunku Lelisa, na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad autem, w wyniku czego zjechał z jezdni i uderzył w drzewo.

Więcej szczegółów na temat osób poszkodowanych przekazał rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

- Do szpitala zabrano trzy osoby. To kierowca - 37-latek z powiatu ostrołęckiego, 44-letnia Ostrołęczanka i 37-letni mężczyzna, także mieszkaniec Ostrołęki. Poszkodowani trafili do szpitala

poinformował portal eostroleka.pl nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Policja ostrzega kierowców o możliwych utrudnieniach i zaleca korzystanie z objazdów oraz zachowanie szczególnej ostrożności na trasie Białobiel–Lelis.