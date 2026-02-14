Kraksa w piątek trzynastego! Bus wbił się w ciężarówkę, dwie osoby trafiły do szpitala

2026-02-14 11:31

Dwie osoby ranne, skasowany bus i ogromne korki - to bilans wypadku, do jakiego doszło na A2 w okolicach MOP Baranów w kierunku Warszawy w piątek trzynastego lutego. Tuż przed godz. 22 dostawczy bus dosłownie wbił się w tył ciężarówki. - Po zderzeniu samochód ciężarowy przez pewien odcinek ciągnął jeszcze za sobą busa - relacjonuje w rozmowie z se.pl i eska.pl mł. bryg. Jarosław Belina, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Kierowca i pasażer busa trafili do szpitala.

Wypadek na A2: bus wjechał w tył ciężarówki 

Do zdarzenia doszło w piątek 13 lutego ok. godz. 21:45 na autostradzie A2 w okolicach MOP Baranów. Dostawczy bus, służący do transportu okien, dosłownie wbił się w tył jadącej w kierunku stolicy ciężarówki. - Po zderzeniu samochód ciężarowy przez pewien odcinek ciągnął jeszcze za sobą busa - relacjonuje w rozmowie z se.pl i eska.pl mł. bryg. Jarosław Belina, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. 

Strażacy musieli użyć ciężkiego sprzętu, by dotrzeć do poszkodowanych. Kierowca i pasażer busa trafili do szpitala. Dostawczy pojazd nadaje się jedynie do kasacji. 

- Kierowca busa prawdopodobnie zasnął za kierownicą. Zarówno on, jak i kierowca ciężarówki, byli trzeźwi - powiedziała sierż. szt. Monika Michalczyk z żyrardowskiej policji. 

Kierowcy utknęli w potężnym korku, działania strażaków zakończyły się na miejscu po godz. 23. W akcji brało udział pięć zastępów: trzy z JRG Żyrardów i dwa OSP. 

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia: 

