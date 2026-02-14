Omal nie zderzył się z radiowozem! Rajd zakończył w rowie

2026-02-14 12:48

Skrajna nieodpowiedzialność! Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek (12 lutego) po godzinie 15 na jednej z ulic Pułtuska. 28-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i omal nie doprowadził do czołowego zderzenia z policyjnym radiowozem.

Miejsce zdarzenia

i

Autor: policja/ Materiały prasowe

28-latek omal nie zderzył się z radiowozem 

Funkcjonariusze zauważyli samochód, którego kierujący nagle zjechał na pobocze, a następnie na przeciwległy pas ruchu — wprost na jadący radiowóz! Aby uniknąć tragedii, policjanci musieli gwałtownie zjechać na chodnik - relacjonuje asp. Magdalena Bielińska z KPP w Pułtusku. 

Kierowca BMW w ostatniej chwili odbił kierownicą i wrócił na swój pas, jednak po chwili ponownie stracił panowanie nad autem. Samochód wpadł do przydrożnego rowu, uderzył w przepust i dachował. Jak podkreślają policjanci, mężczyzna stworzył realne i bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze natychmiast powiadomili dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku i ruszyli z pomocą poszkodowanemu. 28-letni mieszkaniec Pułtuska był przytomny, doznał urazu głowy i skarżył się na silny ból pleców. Od mężczyzny wyczuwalna była intensywna woń alkoholu, a kontakt z nim był utrudniony z powodu bełkotliwej mowy.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował kierowcę do szpitala. Policjantom na szczęście nic się nie stało.

W placówce medycznej pobrano od 28-latka krew do badań toksykologicznych. Od ich wyników zależeć będą dalsze konsekwencje prawne. BMW zostało zabezpieczone i odholowane na policyjny parking. Funkcjonariusze elektronicznie zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy w związku z uzasadnionym podejrzeniem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Sprawą 28-latka zajmie się sąd.

Wypadek na autostradzie A2, zdjęcia: 

Wypadek na autostradzie A2
Galeria zdjęć 10
POLICJA PUŁTUSK