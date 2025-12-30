Karambol na S7! Zderzyły się cztery auta, są ranni. Zablokowany pas w kierunku Warszawy

Na trasie S7 między Mławą a Żurominkiem doszło do zderzenia czterech pojazdów: trzech aut osobowych i lawety.

Jedna z sześciu osób biorących udział w zdarzeniu została przewieziona do szpitala.

Występują utrudnienia w ruchu – zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na popularnej trasie S7, która stanowi jeden z głównych korytarzy transportowych w kierunku stolicy. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że na wysokości Mławy zderzyły się ze sobą aż cztery pojazdy. W karambolu uczestniczyły trzy samochody osobowe oraz laweta.

Na miejsce natychmiast wezwano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego. Sytuacja od początku wyglądała bardzo poważnie. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Mławie potwierdzili szczegóły dotyczące poszkodowanych. – Łącznie tymi autami podróżowało sześć osób, jedna z nich została przewieziona do szpitala w Mławie – przekazała mł. asp. Aleksandra Bardońska z mławskiej komendy. Na ten moment nie są znane szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia osoby rannej. Pozostali uczestnicy zdarzenia najprawdopodobniej nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Utrudnienia na S7 w kierunku Warszawy. Policja apeluje o ostrożność do kierowców

Skutki karambolu są bardzo dotkliwe dla kierowców podróżujących drogą ekspresową S7 w stronę Warszawy. W wyniku zderzenia jeden z pasów ruchu został całkowicie wyłączony z użytkowania, co błyskawicznie doprowadziło do powstania ogromnych korków. Na miejscu wciąż trwają czynności prowadzone przez policjantów z wydziału ruchu drogowego, którzy zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków, aby ustalić, kto ponosi winę za spowodowanie wypadku.

Mł. asp. Aleksandra Bardońska podkreśliła, że warunki drogowe w momencie zdarzenia były bardzo trudne, co mogło mieć wpływ na przebieg wypadków. – Warunki na miejscu są bardzo trudne. Policjanci i służby cały czas pracują na miejscu zdarzenia – dodała policjantka w rozmowie z mediami. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zdjęcie nogi z gazu i, w miarę możliwości, omijanie zatoru poprzez wybór alternatywnych tras.

