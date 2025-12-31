Śnieg sparaliżował kolej w całym kraju! PKP przekazuje dobre informacje dla pasażerów

Jak przekazał PAP Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK, sytuacja na kolejowej mapie kraju jest stabilna, choć służby nadal pozostają w pełnej gotowości. Przywrócony został ruch pociągów na odcinku Nidzica–Waplewo linii kolejowej nr 216, łączącej Działdowo i Olsztyn.

– Po intensywnych opadach śniegu w nocy z wtorku na środę drzewa, obciążone śniegiem, pochyliły się i zablokowały tory. Od godziny 4.00 służby usuwały przeszkody, a o 8.25 ruch pociągów został wznowiony – poinformował Jakubowski w rozmowie z PAP.

Wcześniej, przed godziną 7.00, odnotowano również opóźnienia pociągów odjeżdżających ze stacji w Pruszkowie. Jak wyjaśnił przedstawiciel PKP PLK, były one spowodowane koniecznością odśnieżenia rozjazdów.

Obecnie pociągi w całym kraju kursują bez zakłóceń.

– Nasze służby pozostają jednak w pełnej gotowości, by na bieżąco reagować na zmieniające się warunki pogodowe – podkreślił Jakubowski.

PKP Polskie Linie Kolejowe, spółka Skarbu Państwa, zarządza krajową siecią kolejową, odpowiada za prowadzenie ruchu pociągów oraz utrzymanie infrastruktury. Jak podaje PAP, pod koniec ubiegłego roku spółka administrowała blisko 19 tysiącami kilometrów linii kolejowych w całej Polsce.