Śnieg sparaliżował kolej w całym kraju! PKP przekazuje dobre informacje dla pasażerów

Anna Kisiel
żródło PAP
2025-12-31 10:07

Ruch pociągów w całym kraju odbywa się obecnie bez zakłóceń – poinformowała w środę Polska Agencja Prasowa, powołując się na PKP Polskie Linie Kolejowe. Kolejarze przywrócili już ruch na odcinku Działdowo–Olsztyn, który wcześniej był zablokowany przez drzewa pochylone pod ciężarem śniegu.

Jak przekazał PAP Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK, sytuacja na kolejowej mapie kraju jest stabilna, choć służby nadal pozostają w pełnej gotowości. Przywrócony został ruch pociągów na odcinku Nidzica–Waplewo linii kolejowej nr 216, łączącej Działdowo i Olsztyn.

Po intensywnych opadach śniegu w nocy z wtorku na środę drzewa, obciążone śniegiem, pochyliły się i zablokowały tory. Od godziny 4.00 służby usuwały przeszkody, a o 8.25 ruch pociągów został wznowiony – poinformował Jakubowski w rozmowie z PAP.

Trudne warunki drogowe w Polsce
Wcześniej, przed godziną 7.00, odnotowano również opóźnienia pociągów odjeżdżających ze stacji w Pruszkowie. Jak wyjaśnił przedstawiciel PKP PLK, były one spowodowane koniecznością odśnieżenia rozjazdów.

Obecnie pociągi w całym kraju kursują bez zakłóceń.

Nasze służby pozostają jednak w pełnej gotowości, by na bieżąco reagować na zmieniające się warunki pogodowe – podkreślił Jakubowski.

PKP Polskie Linie Kolejowe, spółka Skarbu Państwa, zarządza krajową siecią kolejową, odpowiada za prowadzenie ruchu pociągów oraz utrzymanie infrastruktury. Jak podaje PAP, pod koniec ubiegłego roku spółka administrowała blisko 19 tysiącami kilometrów linii kolejowych w całej Polsce.

Potężny atak zimy w Polsce
