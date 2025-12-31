Służby w stanie wzmożonej gotowości. Pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu i powiecie nowodworskim

Jak informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku, pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje na rzece Elbląg i w powiecie nowodworskim. Oznacza to, że służby Wód Polskich oraz lokalne jednostki zarządzania kryzysowego pracują w trybie wzmożonej gotowości, monitorując sytuację i podejmując niezbędne działania prewencyjne.

„Sytuacja jest poważna, dlatego apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów służb”

– alarmuje rzecznik RZGW w Gdańsku.

Warmia i Mazury pod wodą? Ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia. Gdzie jest najgorzej?

Oprócz pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu, Wody Polskie wydały ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia dla Olsztyna oraz powiatów olsztyńskiego i lidzbarskiego. Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje w powiecie szczycieńskim. Alerty obowiązują do środy do godziny 21:00.

RZGW w Białymstoku informuje o przekroczeniu stanu ostrzegawczego na rzece Pisa w Giżycku, gdzie poziom wody osiągnął 130 cm. Stan alarmowy wynosi 150 cm.

Wody Polskie w akcji! Wzmożony monitoring i współpraca służb. Jak reagują na zagrożenie?

Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną na administrowanych ciekach i obiektach. Współpracują również ze służbami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe, aby zapewnić szybką i skuteczną reakcję w razie zagrożenia.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z lokalnymi władzami i służbami. Nasze zespoły są gotowe do interwencji w każdej chwili”

– zapewnia dyrektor RZGW w Białymstoku.

Apel o ostrożność! Jak uniknąć skutków powodzi? Poradnik Super Expressu

W związku z trudną sytuacją hydrometeorologiczną, Wody Polskie apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów służb. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego należy stosować się do zaleceń służb ratowniczych i ewakuacyjnych.

