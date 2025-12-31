Służby w stanie wzmożonej gotowości. Pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu i powiecie nowodworskim

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-12-31 15:55

W związku z niepokojącą sytuacją hydrometeorologiczną, Wody Polskie ogłosiły stan podwyższonej gotowości. Szczególnie dramatycznie wygląda sytuacja w Elblągu i powiecie nowodworskim, gdzie wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku informuje, że obszar Przymorza od Wisły po Mierzeję Wiślaną, Zalew Wiślany oraz zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu są w strefie wysokiego ryzyka. Czy Elbląg czeka powódź? Mieszkańcy regionu powinni zachować czujność i śledzić komunikaty służb.

Wodowskaz

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Jak informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku, pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje na rzece Elbląg i w powiecie nowodworskim. Oznacza to, że służby Wód Polskich oraz lokalne jednostki zarządzania kryzysowego pracują w trybie wzmożonej gotowości, monitorując sytuację i podejmując niezbędne działania prewencyjne.

„Sytuacja jest poważna, dlatego apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów służb”

– alarmuje rzecznik RZGW w Gdańsku.

Polecany artykuł:

Zima uderzyła z pełną siłą! Wielka awaria. Tysiące mieszkańców bez prądu [RELAC…

Warmia i Mazury pod wodą? Ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia. Gdzie jest najgorzej?

Oprócz pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu, Wody Polskie wydały ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia dla Olsztyna oraz powiatów olsztyńskiego i lidzbarskiego. Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje w powiecie szczycieńskim. Alerty obowiązują do środy do godziny 21:00.

RZGW w Białymstoku informuje o przekroczeniu stanu ostrzegawczego na rzece Pisa w Giżycku, gdzie poziom wody osiągnął 130 cm. Stan alarmowy wynosi 150 cm.

Wody Polskie w akcji! Wzmożony monitoring i współpraca służb. Jak reagują na zagrożenie?

Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną na administrowanych ciekach i obiektach. Współpracują również ze służbami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe, aby zapewnić szybką i skuteczną reakcję w razie zagrożenia.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z lokalnymi władzami i służbami. Nasze zespoły są gotowe do interwencji w każdej chwili”

– zapewnia dyrektor RZGW w Białymstoku.

Apel o ostrożność! Jak uniknąć skutków powodzi? Poradnik Super Expressu

W związku z trudną sytuacją hydrometeorologiczną, Wody Polskie apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów służb. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego należy stosować się do zaleceń służb ratowniczych i ewakuacyjnych.

Ostróda w centrum śnieżycy. Burmistrz nocą ratował ludzi. Kierowcy nocowali w urzędzie
54 zdjęcia
Sonda
Czy ucierpiałeś kiedyś w wyniku powodzi?
Potężny atak zimy w Polsce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSTRZEŻENIE POWODZIOWE
ZAGROŻENIE POWODZIOWE
OSTRZEŻENIA POWODZIOWE
POWODZIE W POLSCE
WODY POLSKIE
POWODZIE
ALARMY POWODZIOWE
ELBLĄG