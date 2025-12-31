Kierowcy na wiele godzin uwięzieni w autach. Ludziom kończyło się paliwo

Z powodu obfitych opadów śniegu od wtorku trasa S7 w powiecie ostródzkim była zablokowana. Tiry, które nie mogły podjechać pod wzniesienia, utworzyły kilkunastokilometrowe korki w obu kierunkach.

Setki kierowców utknęło w zatorze na wiele godzin, a służby drogowe i policja walczyły z zaspami, by udrożnić ruch. Urząd miasta w Ostródzie zaoferował pomoc, dostarczając potrzebującym napoje, jedzenie i powerbanki.

W środę rano sytuacja została opanowana. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się płynnie, natomiast w stronę Warszawy samochody jadą powoli, ale trasa jest już przejezdna.

Dramat na S7 pod Ostródą. Kierowcy pisali w sieci o kończącym się paliwie i jedzeniu

Zimowy armagedon na jednej z najważniejszych dróg w Polsce rozpoczął się we wtorek po południu. Intensywne opady śniegu i silny wiatr błyskawicznie doprowadziły do paraliżu na drodze ekspresowej S7 w okolicach Rychnowa w powiecie ostródzkim. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, główną przyczyną zatoru były samochody ciężarowe, które na ośnieżonej nawierzchni nie były w stanie pokonać wzniesień, skutecznie blokując przejazd w obu kierunkach.

W efekcie w gigantycznej pułapce utknęło kilkaset pojazdów. Korek z Gdańska w stronę Warszawy ciągnął się od MOP Grabin do Rychnowa na długości prawie 7 km. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja w przeciwnym kierunku, gdzie zator od Olsztynka do Rychnowa miał prawie 16 km. Służby natychmiast ruszyły do działania, jednak ich pracę utrudniały nieustające opady i wiatr, który nawiewał na jezdnię kolejne zaspy śniegu z pól.

Dla setek osób uwięzionych w autach noc zamieniła się w prawdziwy koszmar. W mediach społecznościowych pojawiały się dramatyczne wpisy kierowców i pasażerów. Ludzie, którzy utknęli w korku, pisali w portalach społecznościowych, że nie mogą skorzystać z toalet, nie mają co jeść i pić, niektórzy powinni przyjąć leki. Na zdjęciach publikowanych w sieci widać było samochody całkowicie zasypane śniegiem. W wielu pojazdach zaczynało brakować paliwa, co w warunkach mrozu stanowiło śmiertelne zagrożenie.

Na dramatyczne doniesienia zareagowały lokalne władze. Jak podaje PAP, urząd miasta w Ostródzie przekazał policji ciepłe napoje, ciastka oraz powerbanki dla najbardziej potrzebujących. Zaoferowano także możliwość noclegu w budynku urzędu.

Akcja służb na S7. Tak udrażniano trasę z Gdańska do Warszawy

Policja i służby drogowe przez całą noc prowadziły walkę o przywrócenie przejezdności trasy. Priorytetem było stworzenie korytarzy życia, którymi auta osobowe mogłyby opuścić zator. W tym celu, jak relacjonuje PAP, pod eskortą policji na drogę wjeżdżały pługopiaskarki, poruszając się pod prąd. Rzeczniczka ostródzkiej policji Anna Karczewska, cytowana przez agencję, poinformowała, że zadaniem służb było przede wszystkim udrożnienie ruchu dla samochodów osobowych. – Tiry ściągane były na prawy pas, by dać miejsce dla samochodów osobowych – wyjaśniła.

Dopiero po północy Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przekazała pierwsze dobre wieści o stopniowym przywracaniu ruchu. W środę rano, 31 grudnia sytuacja była już opanowana, choć nie oznaczało to końca utrudnień. – Na drodze w kierunku Gdańska ruch jest niewielki, płynny, a w kierunku Warszawy samochody poruszają się powoli, ale jadą. Sytuacja jest opanowana – przekazał PAP rzecznik KWP w Olsztynie Tomasz Markowski. Policjanci wciąż monitorują trasę i apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.

Olsztyn zasypany śniegiem