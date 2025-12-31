Pogodowy armagedon. Szef MSWiA zapowiada wzmożone kontrole tirów w całej Polsce

Po odprawie w MSWiA szef resortu Marcin Kierwiński poinformował, że do godziny 10 służby przyjęły blisko 600 zgłoszeń związanych z trudnymi warunkami pogodowymi. Większość interwencji została już zakończona, sytuacja hydrologiczna w najbardziej zagrożonych miejscach jest opanowana, a na drogach krajowych i ekspresowych wprowadzono wzmożone kontrole ciężarówek.

Autor: Państwowa Straż Pożarna/ Materiały prasowe
  • Odprawa w MSWiA z udziałem wojewodów, służb oraz PKP PLK i GDDKiA
  • Blisko 600 zgłoszeń odnotowanych przez służby do godziny 10
  • Większość interwencji została już zakończona
  • Sytuacja hydrologiczna w Elblągu i Fromborku oceniana jako opanowana
  • Decyzja o wzmożonych kontrolach tirów na drogach krajowych i ekspresowych
  • Sprawdzany będzie przede wszystkim stan techniczny ciężarówek
  • Kontrole prowadzić będą policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego
  • Niesprawne pojazdy mogą być kierowane na parkingi

W środę (31.12) odbyła się odprawa z udziałem kierownictwa MSWiA. Uczestniczyli w niej m.in. wojewodowie z województw, w których sytuacja pogodowa, hydrologiczna oraz na drogach i kolei jest najtrudniejsza, przedstawiciele służb podległych MSWiA oraz przedstawiciele PKP PLK i GDDKiA. Po jej zakończeniu szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że w środę do godziny 10 służby odnotowały prawie 600 zgłoszeń. - Znakomita większość z tych zdarzeń została już przez służby obsłużona (...), choć są jeszcze miejsca, w których cały czas prace trwają - powiedział Kierwiński.

Czytaj też: Zima uderzyła z pełną siłą! Zablokowana droga krajowa. "Nie ruszajcie w podróż" [RELACJA NA ŻYWO 31.12.2025]

Podkreślił, że jeśli chodzi o sytuację w Elblągu, czy Fromborku zagrożenie od strony hydrologicznej wydaje się opanowane. - Wczoraj wieczorem było przekroczone 12 stanów alarmowych. Dziś jest przekroczony tylko jeden stan i to bardzo niewiele tzn. o centymetr - podał szef MSWiA.

Szef MSWiA przekazał, że wraz z ministrem infrastruktury podjął decyzję o wzmożonych kontrolach tirów jeżdżących drogami ekspresowymi i krajowymi. Kierwiński podkreślił, że głównie będzie sprawdzaniem stanu technicznego ciężarówek zajmie się policja i Generalna Inspekcja Transportu Drogowego. - Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu, te pojazdy będą odsyłane na parkingi aby nie dochodziło do sytuacji, że mogą zablokować przejazdy - dodał.

