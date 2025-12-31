Paraliż na S7! Utrudnienia mogą potrwać nawet 19 godzin

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-12-31 9:02

Kierowcy jadący odcinkiem S7 między Olsztynkiem a Ostródą w województwie warmińsko-mazurskim utknęli w gigantycznym zatorze. Wszystko przez potężne opady śniegu, które unieruchomiły pojazdy ciężarowe. Służby drogowe ogłosiły, że sytuacja ma charakter kryzysowy, a prognozy są fatalne. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia na S7 w rejonie Rychnowskiej Woli mogą potrwać nawet do 19 godzin!

  • Na drodze ekspresowej S7 między Olsztynkiem a Ostródą (w Rychnowskiej Woli) występują poważne utrudnienia w ruchu. Według drogowców mogą one potrwać nawet do 19 godzin.
  • Problemy spowodowane są intensywnymi opadami śniegu oraz ciężarówkami, które mają kłopot z podjazdem pod wzniesienia i blokują trasę.
  • Na miejscu działają służby drogowe, policja i straż pożarna, które pracują nad udrożnieniem przejazdu. GDDKiA apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Sytuacja jest kryzysowa. Służby walczą z czasem i pogodą na trasie S7

Intensywne opady śniegu doprowadziły do całkowitego paraliżu na drodze ekspresowej S7. Jak informują drogowcy, największym problemem okazały się pojazdy ciężarowe, które nie były w stanie pokonać oblodzonych i ośnieżonych wzniesień. Zablokowały one przejazd, tworząc potężny korek, który z każdą godziną tylko się powiększał. Sytuacja stała się na tyle poważna, że oficjalnie określono ją mianem kryzysowej.

Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie dostępne siły. Oprócz służb drogowych GDDKiA w akcji biorą udział policja i straż pożarna. Katarzyna Kozłowska, rzeczniczka olsztyńskiego oddziału GDDKiA, w rozmowie z mediami podkreśliła powagę sytuacji. – Nasze służby są w terenie i intensywnie pracują nad usunięciem utrudnień oraz jak najszybszym przywróceniem pełnej przejezdności na trasie S7. Sytuacja ma charakter kryzysowy, na miejscu prowadzone są intensywne działania służb drogowych, w ścisłej współpracy z policją i strażą pożarną, mające na celu stopniowe przywracanie przejezdności trasy – poinformowała.

Polecany artykuł:

Zima uderzyła z pełną siłą! Chaos na S7, kierowcy utknęli na wiele godzin [RELA…

Drogowcy apelują do kierowców. Jak długo potrwają utrudnienia na S7?

Aby udrożnić trasę, do akcji ściągnięto ciężki sprzęt, który ma pomóc w rozładowaniu zatoru. Plan działania jest jasny, ale jego realizacja w tak trudnych warunkach jest niezwykle skomplikowana. Działania służb prowadzone są w trudnych warunkach i mają charakter etapowy. Jak wyjaśnia GDDKiA, dopiero po usunięciu unieruchomionych pojazdów i rozładowaniu korka, na trasę będą mogły wjechać pługi i piaskarki, aby w pełni zająć się poprawą stanu nawierzchni.

Mimo że trasa S7 jest formalnie przejezdna w obu kierunkach, ruch odbywa się w żółwim tempie, a w wielu miejscach wciąż stoją pojedyncze ciężarówki, które stwarzają dodatkowe zagrożenie. Drogowcy apelują do wszystkich kierowców o zachowanie skrajnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb. Kluczowe jest również nieblokowanie korytarza życia, aby pojazdy ratownicze i drogowe mogły dotrzeć tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Niestety, walka z żywiołem może potrwać jeszcze wiele godzin.

Olsztyn zasypany śniegiem

Olsztyn zasypany śniegiem
11 zdjęć
Super Express Google News
Potężny atak zimy w Polsce
Sonda
Czy śledzisz ostrzeżenia IMGW?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DROGA EKSPRESOWA
UTRUDNIENIA
OPADY ŚNIEGU