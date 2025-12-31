Awarie sieci w woj. warmińsko-mazurskim. Tysiące odbiorców bez prądu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-12-31 14:39

Trudne warunki atmosferyczne doprowadziły do awarii sieci elektrycznej w województwie warmińsko-mazurskim, prądu pozbawionych zostało 5,5 tys. odbiorców - poinformowała w środę spółka Energa-Operator. Firma zaznaczyła, że jej służby pracują nad możliwie szybkim przywróceniem zasilania.

i

Autor: Państwowa Straż Pożarna/ Materiały prasowe

Energa-Operator przekazała na swojej stronie, że do awarii doszło w Olsztynie, a także powiatach: elbląskim, iławskim, lidzbarskim, nidzickim, olsztyńskim, ostródzkim i szczycieńskim. Zasilania nie ma 156 stacji, a prądu pozbawionych zostało ponad 5,5 tys. odbiorców. - Informujemy, iż w związku z wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występują przerwy w dostawie energii elektrycznej. Nasze służby nie ustają w wysiłkach, by zasilanie powróciło do Państwa domów jak najszybciej - zaznaczyła spółka.

W środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem w części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Jak wskazano w komunikacie, „wystąpią trudne warunki drogowe oraz możliwe przerwy w dostawie prądu”.

OLSZTYN WIADOMOŚCI
OLSZTYN