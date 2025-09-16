Czołowe zderzenie motocyklisty i osobówki. Ranny mężczyzna w szpitalu

Motocyklista w ciężkim stanie po zderzeniu z Seatem – Wirażowa zablokowana

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 września, po godzinie 22:00 na ulicy Wirażowej, pomiędzy ulicami Poleczki a Kinetyczną. Zderzyły się motocykl marki Ducati i samochód osobowy marki Seat. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Jak informuje Miejski Reporter, motocyklista został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego z podejrzeniem urazów wewnętrznych. Jego stan jest poważny i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący czerwonym Seatem, wyjeżdżając z parkingu i skręcając w lewo w kierunku centrum, włączając się do ruchu, wymusił pierwszeństwo na motocykliście jadącym od strony ulicy Poleczki w kierunku ulicy Kinetycznej. Kierujący jednośladem próbował zjechać na lewą stronę, jednak doszło do czołowego zderzenia z pojazdem.

Wypadek radiowozu w Warszawie! Wśród rannych policjanci. Strażacy musieli ciąć blachę

Dramatyczne sceny rozegrały się też tydzień wcześniej na warszawskim Mokotowie, W wyniku potężnego zderzenia radiowozu z toyotą, aż trzy osoby zostały ranne, w tym dwóch policjantów. Jeden z funkcjonariuszy był uwięziony w rozbitym pojeździe. Na miejscu interweniowały liczne służby.

Do wypadku doszło tuż przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej. Zderzyły się tam radiowóz Wydziału Ruchu Drogowego i samochód osobowy marki Toyota. Siła uderzenia była tak duża, że radiowóz został poważnie uszkodzony, a jeden z policjantów znalazł się w potrzasku.

Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Strażacy, używając specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, musieli rozcinać wrak radiowozu, aby wydobyć zakleszczonego funkcjonariusza. Po uwolnieniu, ranny policjant został przekazany pod opiekę ratowników medycznych. Więcej przeczytasz TUTAJ.