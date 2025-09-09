Wypadek radiowozu w Warszawie! Wśród rannych policjanci. Strażacy musieli ciąć blachę

Warszawa. Wypadek radiowozu na Wołoskiej

Do wypadku doszło tuż przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej. Zderzyły się tam radiowóz Wydziału Ruchu Drogowego i samochód osobowy marki Toyota. Siła uderzenia była tak duża, że radiowóz został poważnie uszkodzony, a jeden z policjantów znalazł się w potrzasku.

Akcja ratunkowa

Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Strażacy, używając specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, musieli rozcinać wrak radiowozu, aby wydobyć zakleszczonego funkcjonariusza. Po uwolnieniu, ranny policjant został przekazany pod opiekę ratowników medycznych.

Trzy osoby ranne

W sumie w wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby – dwóch policjantów i dwóch pasażerów toyoty. Wszyscy poszkodowani trafili pod opiekę lekarzy.

- W zdarzeniu tym ucierpiały trzy osoby. Mówimy tutaj o dwóch policjantach Wydziału Ruchu Drogowego. Trafili do szpitala. Do szpitala trafiła również pasażerka Toyoty - przekazał nam mł. asp. Bartłomiej Śniadał z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu zdarzenia pracowało kilka zastępów straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, liczne patrole policji oraz nadzór ruchu ZTM. Jak udało nam się ustalić, życiu poszkodowanych nie grozi niebezpieczeństwo.

Utrudnienia w ruchu i trasy objazdowe

Wypadek spowodował ogromne utrudnienia w ruchu w okolicy skrzyżowania Wołoskiej i Domaniewskiej. Ruch w kierunku centrum został całkowicie zablokowany.

"Z powodu zablokowanego przejazdu przez skrzyżowanie Wołoska / Domaniewska w kierunku Centrum występują utrudnienia w kierowaniu autobusów linii 136, 138 i 218.

Autobusy skierowane na trasy objazdowe:

Linia 136 > Ostroroga … rondo Unii Europejskiej – al. Wilanowska – Modzelewskiego – Domaniewska – Samochodowa – Woronicza – w lewo Wołoska – Konstruktorska … do własnej trasy.

Linia 138 > Utrata … rondo Unii Europejskiej – al. Wilanowska – Modzelewskiego – Domaniewska – Samochodowa – Woronicza … do własnej trasy.

Linia 218 > Metro Wierzbno … rondo Unii Europejskiej – al. Wilanowska – Modzelewskiego – Domaniewska – Samochodowa – Woronicza – w lewo Wołoska – Domaniewska … do własnej trasy.

Przepraszamy za utrudnienia" - informuje WTP.