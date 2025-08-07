Poważny wypadek na Białołęce. Policjant ranny po zderzeniu radiowozu z oplem

Warszawa, Białołęka. Ranny policjant trafił do szpitala. Wypadek na skrzyżowaniu. Co wiemy o zdarzeniu?

Do zdarzenia doszło w czwartek, 7 sierpnia około godziny 11 na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Kowalczyka na warszawskiej Białołęce. Zderzyły się tam dwa pojazdy: radiowóz marki toyota oraz samochód osobowy marki opel. W wyniku wypadku ranny został jeden z policjantów, który został przetransportowany do szpitala.

− Około godziny 11 w czwartek, 7 sierpnia, na skrzyżowaniu Modlińskiej i Kowalczyka doszło do zderzenia radiowozu (toyota oznakowana) i opla. Radiowóz poruszał się przy użyciu sygnałów uprzywilejowania. Policjant został zabrany do szpitala − powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, kierowcy zostali przebadani pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.

Przyczyny wypadku na Modlińskiej. Policja wyjaśnia

Na miejscu zdarzenia pracowały służby, które zabezpieczyły teren i prowadziły czynności wyjaśniające. Policja ustala dokładne przyczyny i okoliczności wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że radiowóz poruszał się z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi.

Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi. To standardowa procedura w przypadku tego typu zdarzeń.

Służby sprawdzają teraz, dlaczego kierowca opla nie ustąpił pierwszeństwa radiowozowi. To kluczowe pytanie w kontekście ustalenia winy za spowodowanie wypadku. Na miejscu zdarzenia mogą występować utrudnienia w ruchu. Apelujemy do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb.

