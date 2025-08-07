Poważny wypadek na Białołęce. Policjant ranny po zderzeniu radiowozu z oplem

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-07 15:10

Na warszawskiej Białołęce doszło do groźnego wypadku z udziałem radiowozu. Na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Kowalczyka zderzyły się toyota należąca do policji oraz osobowy pojazd marki opel. W wyniku zdarzenia ranny został jeden z funkcjonariuszy, który trafił do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że radiowóz poruszał się z włączonymi sygnałami uprzywilejowania. Jak doszło do tego niebezpiecznego zdarzenia? Sprawę bada policja.

Warszawa, Białołęka. Ranny policjant trafił do szpitala. Wypadek na skrzyżowaniu. Co wiemy o zdarzeniu?

Do zdarzenia doszło w czwartek, 7 sierpnia około godziny 11 na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Kowalczyka na warszawskiej Białołęce. Zderzyły się tam dwa pojazdy: radiowóz marki toyota oraz samochód osobowy marki opel. W wyniku wypadku ranny został jeden z policjantów, który został przetransportowany do szpitala.

Około godziny 11 w czwartek, 7 sierpnia, na skrzyżowaniu Modlińskiej i Kowalczyka doszło do zderzenia radiowozu (toyota oznakowana) i opla. Radiowóz poruszał się przy użyciu sygnałów uprzywilejowania. Policjant został zabrany do szpitala − powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, kierowcy zostali przebadani pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.

Przyczyny wypadku na Modlińskiej. Policja wyjaśnia

Na miejscu zdarzenia pracowały służby, które zabezpieczyły teren i prowadziły czynności wyjaśniające. Policja ustala dokładne przyczyny i okoliczności wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że radiowóz poruszał się z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi.

Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi. To standardowa procedura w przypadku tego typu zdarzeń.

Służby sprawdzają teraz, dlaczego kierowca opla nie ustąpił pierwszeństwa radiowozowi. To kluczowe pytanie w kontekście ustalenia winy za spowodowanie wypadku. Na miejscu zdarzenia mogą występować utrudnienia w ruchu. Apelujemy do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb.

Zderzenie radiowozu z autem na Białołęce. Jeden policjant do szpitala
12 zdjęć
Super Express Google News
Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁOŁĘKA
BIAŁOŁĘKA POLICJA
BIAŁOŁĘKA WARSZAWA