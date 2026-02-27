Jubileuszowy sezon Veturilo. Operator przygotował dla mieszkańców więcej rowerów

Zasady wypożyczania Veturilo w nowym sezonie

Poprawa pogody i rosnące temperatury zwiastują powrót rowerzystów na ścieżki. Nadchodząca edycja systemu roweru miejskiego jest wyjątkowa, bo jednoślady wyjadą na ulice stolicy już po raz piętnasty. Choć oficjalna inauguracja nastąpi w niedzielę 1 marca, logistyka związana z rozstawianiem sprzętu rozpoczęła się z wyprzedzeniem. Operator systemu dba o to, by stacje były zapełnione już od początku tygodnia, co pozwoli mieszkańcom na płynne rozpoczęcie sezonu.

W bieżącym roku flota pojazdów została powiększona. Do dyspozycji użytkowników oddanych zostanie łącznie 3460 rowerów, co oznacza wzrost o ponad 100 sztuk względem ubiegłego sezonu. Struktura taboru prezentuje się następująco:

3130 to klasyczne modele napędzane siłą mięśni,

300 sztuk stanowią rowery ze wspomaganiem elektrycznym,

30 egzemplarzy to lubiane przez pary tandemy.

Sieć wypożyczalni obejmuje 344 punkty rozmieszczone we wszystkich dzielnicach Warszawy. Obsługa systemu opiera się całkowicie na rozwiązaniach mobilnych. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia jazdy jest posiadanie aktywnego konta w aplikacji Veturilo oraz zgromadzonych na nim środków. Sama procedura jest intuicyjna: wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na pojeździe lub wpisać jego numer ręcznie, co skutkuje zwolnieniem blokady koła.

Zakończenie podróży nie wymaga wpinania pojazdu do elektrozamka, co znacząco usprawnia cały proces. Użytkownik musi jedynie ręcznie zamknąć blokadę na kole. System promuje krótkie przejazdy, gdyż pierwsze 20 minut korzystania z jednośladu jest całkowicie darmowe. Zgodnie z obowiązującą taryfą, za pierwszą godzinę jazdy na standardowym rowerze zapłacimy jedynie symboliczną złotówkę.

Dłuższe wycieczki wiążą się z rosnącymi opłatami. Druga godzina wypożyczenia to koszt 3 złotych, trzecia wiąże się z wydatkiem 5 złotych, a każda kolejna kosztuje 7 złotych. Inaczej wygląda cennik dla rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. W tym przypadku pierwsza godzina kosztuje 6 złotych, a następne po 14 złotych.

Statystyki rowerowe i nowe inwestycje w infrastrukturę

Miejskie rowery na stałe wpisały się w krajobraz stolicy, a statystyki potwierdzają ich ogromną popularność. Tylko w minionym 2025 roku odnotowano ponad 4,6 miliona wypożyczeń. Łączny dystans pokonany przez warszawiaków wyniósł imponujące 9,6 miliona kilometrów. To odległość, która odpowiadałaby okrążeniu granic Warszawy ponad 32 tysiące razy.

Rozwój systemu idzie w parze z rozbudową niezbędnej infrastruktury. Obecnie sieć dróg i pasów dla cyklistów w stolicy liczy już 873 kilometry. Tempo inwestycji jest rekordowe – w ubiegłym roku przybyło 57,5 km nowych tras, a dodatkowo wyremontowano 20,7 km istniejących odcinków. Władze miasta nie zwalniają tempa i zapowiadają realizację kolejnych projektów rowerowych.

